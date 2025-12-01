獨居史上第2！SGA連93場轟破20分　雷霆開季20勝1敗躋身宇宙隊

12 straight wins.

衛冕軍雷霆依舊強勢領跑聯盟，今（1）日在客場以 123 比 115 擊退拓荒者，豪取 12 連勝，戰績來到驚人的 20 勝 1 敗。奧克拉荷馬一哥「SGA」吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）攻下26 分，他已連續 93 場比賽至少攻下 20 分，正式超越傳奇前輩張伯倫（Wilt Chamberlain），獨居 NBA 史上第2 ，只落後張伯倫另一個 126 場的瘋狂紀錄。

雷霆此戰缺少禁區猛將哈爾特斯泰（Isaiah Hartenstein）與「禿曼巴」卡魯索（Alex Caruso），仍以深度與穩定性延續火燙近況。上半場兩隊打得難分難捨，次節命中率都突破5成、三分命中率更雙雙超過40%，葛蘭特（Jerami Grant）在上半場最後 9.2 秒投進三分，拓荒者帶著 55 比 54 的微幅領先進入下半場。

▲雷霆一哥吉爾吉斯-亞歷山大持續火燙，連93場至少攻下20分，超越張伯倫獨居史上第2。（圖／達志影像／美聯社）

雷霆榜眼長人霍姆葛倫（Chet Holmgren）展現超齡成熟度，儘管深陷犯規麻煩，第 4 犯挑戰失敗、更在決勝節吞下第 5 犯，被迫暫時退場，雷霆一度只剩 2 分領先。不過他在比賽最後 8 分鐘回歸後，雷霆快速重掌節奏，威廉斯（Kenrich Williams）上籃與三分連擊，將分差再次拉開。

雷霆在一哥吉爾吉斯-亞歷山大的指揮下控制住局面，他在終場前 4 分 18 秒時命中後仰跳投，將比分擴大到 107 比 100，成功撲滅拓荒者的反攻氣勢，最終帶走勝利。

吉爾吉斯-亞歷山大此役上場36分鐘，15投8中攻下26分、5助攻和4籃板，持續刷新個人里程碑，連 93 場轟破20分，獨佔歷史第2長紀錄，僅次於張伯倫的126場；霍姆葛倫拿下19 分、9 籃板；從手腕傷勢中復出第 2 戰的二當家威廉斯（Jalen Williams）表現依舊穩定，全場貢獻 16 分、8 籃板。

▲雷霆開季豪取20勝1敗。（圖／達志影像／美聯社）

拓荒者方面，阿夫迪亞（Deni Avdija）火力全開，砍下 31 分、19 籃板、10 助攻的大三元數據；卡馬拉（Toumani Camara）19 分、8 籃板；葛蘭特也有 18 分進帳。

雷霆在波特蘭主場拿下勝利，成為 NBA 歷史上第 4 支開季打出 20 勝 1 敗的球隊，其他3支分別為2015-16賽季的勇士（21-0）、1993-94賽季的火箭（20-1）、1969-70賽季的尼克（20-1）。