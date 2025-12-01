運動雲

>

獨居史上第2！SGA連93場轟破20分　雷霆開季20勝1敗躋身宇宙隊

記者游郁香／綜合報導

衛冕軍雷霆依舊強勢領跑聯盟，今（1）日在客場以 123 比 115 擊退拓荒者，豪取 12 連勝，戰績來到驚人的 20 勝 1 敗。奧克拉荷馬一哥「SGA」吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）攻下26 分，他已連續 93 場比賽至少攻下 20 分，正式超越傳奇前輩張伯倫（Wilt Chamberlain），獨居 NBA 史上第2 ，只落後張伯倫另一個 126 場的瘋狂紀錄。

雷霆此戰缺少禁區猛將哈爾特斯泰（Isaiah Hartenstein）與「禿曼巴」卡魯索（Alex Caruso），仍以深度與穩定性延續火燙近況。上半場兩隊打得難分難捨，次節命中率都突破5成、三分命中率更雙雙超過40%，葛蘭特（Jerami Grant）在上半場最後 9.2 秒投進三分，拓荒者帶著 55 比 54 的微幅領先進入下半場。

▲▼雷霆一哥吉爾吉斯-亞歷山大。（圖／達志影像／美聯社）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲雷霆一哥吉爾吉斯-亞歷山大持續火燙，連93場至少攻下20分，超越張伯倫獨居史上第2。（圖／達志影像／美聯社）

雷霆榜眼長人霍姆葛倫（Chet Holmgren）展現超齡成熟度，儘管深陷犯規麻煩，第 4 犯挑戰失敗、更在決勝節吞下第 5 犯，被迫暫時退場，雷霆一度只剩 2 分領先。不過他在比賽最後 8 分鐘回歸後，雷霆快速重掌節奏，威廉斯（Kenrich Williams）上籃與三分連擊，將分差再次拉開。

雷霆在一哥吉爾吉斯-亞歷山大的指揮下控制住局面，他在終場前 4 分 18 秒時命中後仰跳投，將比分擴大到 107 比 100，成功撲滅拓荒者的反攻氣勢，最終帶走勝利。

吉爾吉斯-亞歷山大此役上場36分鐘，15投8中攻下26分、5助攻和4籃板，持續刷新個人里程碑，連 93 場轟破20分，獨佔歷史第2長紀錄，僅次於張伯倫的126場；霍姆葛倫拿下19 分、9 籃板；從手腕傷勢中復出第 2 戰的二當家威廉斯（Jalen Williams）表現依舊穩定，全場貢獻 16 分、8 籃板。

▲▼雷霆一哥吉爾吉斯-亞歷山大。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷霆開季豪取20勝1敗。（圖／達志影像／美聯社）

拓荒者方面，阿夫迪亞（Deni Avdija）火力全開，砍下 31 分、19 籃板、10 助攻的大三元數據；卡馬拉（Toumani Camara）19 分、8 籃板；葛蘭特也有 18 分進帳。

雷霆在波特蘭主場拿下勝利，成為 NBA 歷史上第 4 支開季打出 20 勝 1 敗的球隊，其他3支分別為2015-16賽季的勇士（21-0）、1993-94賽季的火箭（20-1）、1969-70賽季的尼克（20-1）。

關鍵字： NBA雷霆吉爾吉斯-亞歷山大霍姆葛倫拓荒者

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

味全龍重大變動！多名外籍教練不續約　球團鎖定美職體系教練

味全龍重大變動！多名外籍教練不續約　球團鎖定美職體系教練

快訊／阿巴西、林秉聖遭撤換　中華男籃明戰日本12人名單出爐

快訊／阿巴西、林秉聖遭撤換　中華男籃明戰日本12人名單出爐

徐若熙3億大約旅日象徵台灣棒球快速進步　韓媒憂國際賽更具威脅

徐若熙3億大約旅日象徵台灣棒球快速進步　韓媒憂國際賽更具威脅

徐若熙日職起飛再望大聯盟　林智勝讚路線明確：現在球員好幸福

徐若熙日職起飛再望大聯盟　林智勝讚路線明確：現在球員好幸福

洋基史坦布瑞納點出與藍鳥差距　冬季會議前迅速釐清補強策略

洋基史坦布瑞納點出與藍鳥差距　冬季會議前迅速釐清補強策略

千賀滉大不想走！明確告知大都會想留下　紐約輪值重組再掀變化

千賀滉大不想走！明確告知大都會想留下　紐約輪值重組再掀變化

外線援軍來了！勇士簽回小柯瑞　「咖哩兄弟」同隊征戰成真

外線援軍來了！勇士簽回小柯瑞　「咖哩兄弟」同隊征戰成真

快訊／解放陳盈駿！　中華男籃明戰日本後場戰力將調整

快訊／解放陳盈駿！　中華男籃明戰日本後場戰力將調整

經典賽動向成焦點　美媒：道奇握有「限制佐佐木朗希」選項

經典賽動向成焦點　美媒：道奇握有「限制佐佐木朗希」選項

相隔12年再訪台灣參戰　渡邊雄太對球迷熱情印象深刻

相隔12年再訪台灣參戰　渡邊雄太對球迷熱情印象深刻

【超級爸氣】3個孩子一起要抱抱　爸爸全部扛起還能走路！

熱門新聞

味全龍重大變動！多名外籍教練不續約　球團鎖定美職體系教練

快訊／阿巴西、林秉聖遭撤換　中華男籃明戰日本12人名單出爐

徐若熙3億大約旅日象徵台灣棒球快速進步　韓媒憂國際賽更具威脅

徐若熙日職起飛再望大聯盟　林智勝讚路線明確：現在球員好幸福

洋基史坦布瑞納點出與藍鳥差距　冬季會議前迅速釐清補強策略

千賀滉大不想走！明確告知大都會想留下　紐約輪值重組再掀變化

讀者回應

﻿

熱門新聞

1味全龍教練團大地震！

2阿巴西、林秉聖遭撤換　中華男籃12人名單出爐

3徐若熙3億大約旅日象徵台灣棒球快速進步

4徐若熙日職起飛再望大聯盟　林智勝讚路線明確

5洋基史坦布瑞納點出與藍鳥差距

最新新聞

1旅日好手簡子傑破高懸23年全國紀錄

2SGA連93場轟破20分　雷霆開季20勝1敗

3美媒解析今井達也潛力

4中信盃黑豹旗設「黑豹獎」致敬幕後推手

5U19籃球聯盟　安康國中惜敗錦和仍有收穫

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

李洋立院委員會備詢初體驗　被謝龍介的台語質詢難倒

【籃球架垮掉】16歲籃球員練習中抓框，球架整座倒塌！

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

莊陳仲敖喊話「非常想打經典賽」　進40人名單面臨抉擇

【怎麼對付大谷翔平？】葉元之突問　李洋妙回：有運科

楊丞琳缺席許瑋甯婚禮　當天人在李榮浩澳洲演唱會

【被可愛死】半夜櫃台突被撞「以為髒東西」調監視器發現真相

Minnie帶傷表演MAMA 一下台靠輪椅代步！

在新加坡被台灣人請客！ 李多慧「記住了」：下次換我請

【我只是錄個限時...】旁邊女子失衡整個摔飛！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366