運動雲

>

千賀滉大不想走！明確告知大都會想留下　紐約輪值重組再掀變化

▲▼千賀滉大。（圖／路透）

▲千賀滉大。（圖／路透）

記者胡冠辰／綜合報導

今年預期將大幅調整陣容的大都會休賽季中，先發右投千賀滉大的去向備受關注；根據《The Athletic》報導指出，千賀已向球團明確表態希望留在紐約，為大都會在評估輪值配置與潛在交易時，增添了關鍵變數。

《The Athletic》記者薩蒙（Will Sammon）的報導提及，千賀近期已告知大都會，他偏好留在球隊並持續成為輪值一員；儘管千賀擁有可阻擋10支球隊的有限禁交易條款，但大都會仍能選擇將他交易至聯盟超過半數的球隊。

[廣告]請繼續往下閱讀...

然而，在千賀意願明確的情況下，球隊是否仍會動念交易他，則顯得更加耐人尋味。

千賀2025球季表現兩極，前半季77.2局繳出亮眼的1.39防禦率，但後半季35.2局投出6.56的防禦率，狀態大幅下滑，並在9月初被下放小聯盟；此前的2024年，他也因傷所困，只在7月先發一場，並於季後賽出賽3次。

儘管近兩季不穩，千賀在新人年仍展現頂級能力，以2.98防禦率與29場先發名列國聯年度新人獎第2名，使他在市場上依舊被部分球隊視為「低買高報酬」的投資目標。

對於剛度過令人失望的2025球季的大都會而言，球隊更需要的是穩定性與前段戰力；外界普遍認為，大都會是有意競逐日本右投今井達也的球隊之一。

如果老虎隊有意釋出王牌斯庫柏（Tarik Skubal），大都會也被視為潛在競標者。

隨著千賀公開表態想留隊，大都會休賽季的投手補強策略更加明朗；接下來球團如何在保留戰力與增強即戰力之間取得平衡，將是紐約球迷關注的最大焦點。

關鍵字： 紐約大都會MLB千賀滉大

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／阿巴西、林秉聖遭撤換　中華男籃明戰日本12人名單出爐

快訊／阿巴西、林秉聖遭撤換　中華男籃明戰日本12人名單出爐

味全龍教練團大地震！多名外籍教練不續約　球團鎖定美職體系教頭

味全龍教練團大地震！多名外籍教練不續約　球團鎖定美職體系教頭

徐若熙3億大約旅日象徵台灣棒球快速進步　韓媒憂國際賽更具威脅

徐若熙3億大約旅日象徵台灣棒球快速進步　韓媒憂國際賽更具威脅

徐若熙日職起飛再望大聯盟　林智勝讚路線明確：現在球員好幸福

徐若熙日職起飛再望大聯盟　林智勝讚路線明確：現在球員好幸福

相隔12年再訪台灣參戰　渡邊雄太對球迷熱情印象深刻

相隔12年再訪台灣參戰　渡邊雄太對球迷熱情印象深刻

快訊／解放陳盈駿！　中華男籃明戰日本後場戰力將調整

快訊／解放陳盈駿！　中華男籃明戰日本後場戰力將調整

千賀滉大不想走！明確告知大都會想留下　紐約輪值重組再掀變化

千賀滉大不想走！明確告知大都會想留下　紐約輪值重組再掀變化

「三民小林智勝」看偶像影片模仿打擊　遇本尊卻害羞只敢握手

「三民小林智勝」看偶像影片模仿打擊　遇本尊卻害羞只敢握手

張宥謙回關懷盃想起游擊夢　U18曾偉喆入獅隊黏踢踢：當我的鬧鐘

張宥謙回關懷盃想起游擊夢　U18曾偉喆入獅隊黏踢踢：當我的鬧鐘

從棒球改練橄欖球　台大陳力榕狂瘦26公斤喊話拚4連霸

從棒球改練橄欖球　台大陳力榕狂瘦26公斤喊話拚4連霸

【超級爸氣】3個孩子一起要抱抱　爸爸全部扛起還能走路！

熱門新聞

快訊／阿巴西、林秉聖遭撤換　中華男籃明戰日本12人名單出爐

味全龍教練團大地震！多名外籍教練不續約　球團鎖定美職體系教頭

徐若熙3億大約旅日象徵台灣棒球快速進步　韓媒憂國際賽更具威脅

徐若熙日職起飛再望大聯盟　林智勝讚路線明確：現在球員好幸福

相隔12年再訪台灣參戰　渡邊雄太對球迷熱情印象深刻

快訊／解放陳盈駿！　中華男籃明戰日本後場戰力將調整

讀者回應

﻿

熱門新聞

1阿巴西、林秉聖遭撤換　中華男籃12人名單出爐

2味全龍教練團大地震！

3徐若熙3億大約旅日象徵台灣棒球快速進步

4徐若熙日職起飛再望大聯盟　林智勝讚路線明確

5相隔12年再訪台　渡邊雄太感受熱情

最新新聞

1洋基史坦布瑞納點出與藍鳥差距

2味全龍教練團大地震！

3千賀滉大告知大都會想留下

4徐若熙日職起飛再望大聯盟　林智勝讚路線明確

5「三民小林智勝」看偶像影片模仿打擊

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

李洋立院委員會備詢初體驗　被謝龍介的台語質詢難倒

【籃球架垮掉】16歲籃球員練習中抓框，球架整座倒塌！

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

莊陳仲敖喊話「非常想打經典賽」　進40人名單面臨抉擇

【怎麼對付大谷翔平？】葉元之突問　李洋妙回：有運科

楊丞琳缺席許瑋甯婚禮　當天人在李榮浩澳洲演唱會

【被可愛死】半夜櫃台突被撞「以為髒東西」調監視器發現真相

Minnie帶傷表演MAMA 一下台靠輪椅代步！

在新加坡被台灣人請客！ 李多慧「記住了」：下次換我請

【我只是錄個限時...】旁邊女子失衡整個摔飛！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366