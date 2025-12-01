千賀滉大不想走！明確告知大都會想留下　紐約輪值重組再掀變化

▲千賀滉大。（圖／路透）



記者胡冠辰／綜合報導

今年預期將大幅調整陣容的大都會休賽季中，先發右投千賀滉大的去向備受關注；根據《The Athletic》報導指出，千賀已向球團明確表態希望留在紐約，為大都會在評估輪值配置與潛在交易時，增添了關鍵變數。

《The Athletic》記者薩蒙（Will Sammon）的報導提及，千賀近期已告知大都會，他偏好留在球隊並持續成為輪值一員；儘管千賀擁有可阻擋10支球隊的有限禁交易條款，但大都會仍能選擇將他交易至聯盟超過半數的球隊。

然而，在千賀意願明確的情況下，球隊是否仍會動念交易他，則顯得更加耐人尋味。

千賀2025球季表現兩極，前半季77.2局繳出亮眼的1.39防禦率，但後半季35.2局投出6.56的防禦率，狀態大幅下滑，並在9月初被下放小聯盟；此前的2024年，他也因傷所困，只在7月先發一場，並於季後賽出賽3次。

儘管近兩季不穩，千賀在新人年仍展現頂級能力，以2.98防禦率與29場先發名列國聯年度新人獎第2名，使他在市場上依舊被部分球隊視為「低買高報酬」的投資目標。

對於剛度過令人失望的2025球季的大都會而言，球隊更需要的是穩定性與前段戰力；外界普遍認為，大都會是有意競逐日本右投今井達也的球隊之一。

如果老虎隊有意釋出王牌斯庫柏（Tarik Skubal），大都會也被視為潛在競標者。

隨著千賀公開表態想留隊，大都會休賽季的投手補強策略更加明朗；接下來球團如何在保留戰力與增強即戰力之間取得平衡，將是紐約球迷關注的最大焦點。