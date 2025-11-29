黑豹旗／羅東決賽將挑戰7冠平鎮　主帥霸氣喊：誰輸誰贏還不知道

▲羅東總教練何昱德。（圖／記者胡冠辰攝）



記者胡冠辰／新北報導

羅東高工29日在黑豹旗4強以驚天逆轉11比8擊退臺東體中後，隊史首次挺進黑豹旗冠軍賽；比賽過程大起大落，從開局0比5落後到4局下狂灌6分大局完成逆襲，全隊展現充滿韌性的比賽態度。

賽後總教練何昱德談到這場勝利時，不只肯定球員在關鍵時刻的反擊，更強調「孩子們在逆境裡，從來沒有放棄」是他們能站上冠軍戰的最大原因。

[廣告]請繼續往下閱讀...

面對闖進冠軍戰的心情，何昱德坦言，這場比賽雙方都出現不少失誤，但關鍵差別在於羅東高工成功把握住對手的破綻；「我們的小朋友確實都有把握住機會，在對方出現瑕疵的時候強攻，那個6分大局非常重要。」

他透露，羅東球員不只是執行教練指令，更主動參與戰術討論，顯示團隊在比賽理解與心態上已成熟許多；「他們甚至會跟我討論想做什麼，這是今天成功的重要關鍵。」

談起在4局下擊出超前比分二壘安打、U15國手溫以恩，何昱德總教練給予高度評價，「他抗壓性絕對沒有問題，就是技術面還需要再成長。」

何昱德指出，溫以恩原本屬於速度型選手，初期改用木棒時不太適應，揮空比例偏高，但隨著調整逐漸到位，他的比賽狀況也一點點回升；「他確實是一個大賽型選手，不會緊張，心理素質很好，只要狀態調整起來，就能發揮。」

羅東高工棒球隊創立於民國87年，初期以社團形式參與軟式項目，直到2019年因中道中學棒球隊宣布停招，宜蘭地區唯一甲組青棒體系中斷，在地方棒球力量與林燈文教公益基金會的支持下，球隊順利轉型為木棒科班，成為目前縣內唯一的科班青棒隊；經歷6年扎根，如今終於在全國大賽舞台開花結果。

何昱德提及，這將為球隊帶來全方位的正向效應；「對學校來說，招生、練球環境，甚至外界對球隊的關注，都會有很大幫助。」

冠軍戰羅東高工將迎戰傳統強權、賽史7冠在手的平鎮高中；談到明天硬仗，何昱德沒有畏懼，也沒有給球員額外壓力，「依照我們現在這個氣勢，誰輸誰贏真的不知道。」

他強調，羅東已經突破既定目標，現在的每一場比賽都是「向前推進的新里程」。

羅東高工本屆黑豹旗屢次上演逆轉劇碼，最後被問到球隊最大特質時，何昱德明確點出：「堅持」是這群孩子最重要的武器。

「我不斷告訴他們不要放棄，即便比賽開始被對方打5、6分，我仍提醒球員只要把能做的事情做到最好；我們已經達到目標，希望他們不要有壓力，只要繼續堅持住就對了。」他總結道。