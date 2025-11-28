味全「雙文」同天報到同日戰力外　擴編選秀砸重金僅剩2人

▲中職郭嚴文。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

郭嚴文與鄭鎧文同一年加盟味全龍，如今也在同一年被釋出，兩人是否延續職棒生涯備受關注。

味全龍在 2024 年為補強戰力，分別從樂天與統一網羅郭嚴文、鄭鎧文，兩人在同一天向球隊報到。郭嚴文該季出賽 80 場，貢獻 37 分打點、打擊率 .290，但本季一軍出賽銳減至 46 場，打擊率僅 .227。值得一提的是，他今年全壘打掛蛋距離生涯百轟僅差 2 支。鄭鎧文在 2024 年一軍出賽 25 場，打擊率不到 2 成；本季則在二軍出賽 59 場。

除了「雙文」之外，味全龍未列入本次保留名單的球員包含：投手王維中、宋文華、姚恩多、羅華韋、李承風；捕手吳秉恩、劉時豪；內野手黃柏豪、瑪仕革斯·俄霸律尼。

味全龍在 2019 年第一次擴編選秀中，以1200萬元挑選曾陶鎔、羅華韋、廖文揚與江忠垣。由於羅華韋此次列入戰力外，這一輪選進的4名選手已全數離隊。味全第二次擴編選秀花3000萬簽下王定穎、陳品捷、吳東融和劉時豪，目前僅剩王定穎、吳東融仍在球隊戰力中。

針對這批戰力外名單，領隊丁仲緯表示：「這是基於整體戰力的考量調整，球團會再檢視所有未列入名單的球員，再進一步評估是否簽回。」