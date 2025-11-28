美媒點名岡本和真最適合費城人　右打長距離火力成補強關鍵

▲讀賣巨人岡本和真。（圖／記者李毓康攝）



記者胡冠辰／綜合報導

根據美國NBC Sports報導指出，讀賣巨人主砲岡本和真在本季結束後透過入札制度挑戰大聯盟，是費城費城人長期尋找的右打長距離重砲，並稱他是「最理想的補強選項」。

報導提及，雖然費城人在自由球員市場向來積極，但「極少簽下亞洲頂級球員」是球團的歷史弱點；不過本季情勢可能改變，因為有多名頂尖球員進入入札市場，其中岡本尤其契合球隊需求。

岡本在2025賽季因左手肘韌帶受傷缺陣約3個月，但仍繳出打擊率.327、15轟、49打點的亮眼數據；再往前推過去7年，他連續達成打擊率.250以上、27轟以上、80打點以上的穩定火力，平均成績為打擊率.275、33轟、94打點，累積232支全壘打，被視為日本代表性的右打砲。

NBC Sports還指出，岡本的存在感與鈴木誠也相近；鈴木在轉戰 MLB的4年間繳出OPS .818、累積87轟的成績，而岡本被認為能帶來相同等級的打擊價值，甚至在長打能力上更具吸引力。

美國資訊網站Trade Rumors預測岡本的合約將落在4年6400萬美元；報導分析，即使費城人最終無法與舒瓦伯（Kyle Schwarber）續約，或選擇在交易中送走鮑姆（Alec Bohm），這份合約仍在球團可負擔範圍。

除了岡本之外，美媒點名本季入札市場中的其他亞洲強投，包括西武獅隊今井達也、中職味全龍王牌徐若熙，也都是符合費城人補強方向的重要候選。