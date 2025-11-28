運動雲

柯瑞MRI檢查結果出爐！至少休1周　勇士勝率跌回5成近況堪憂

▲▼勇士柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

▲柯瑞在比賽末段右腿挫傷跛行退場，勇士宣布他至少缺席一周。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

勇士天王柯瑞（Stephen Curry）昨（27）日出戰火箭，因右腿股四頭肌遭撞擊，最終跛行退場，經過MRI檢查後確認，他的傷勢為股四頭肌挫傷合併肌肉拉傷，至少得缺席一周，再由球隊重新評估。

柯瑞是在勇士 100 比 104 不敵火箭的倒數1分鐘提前退場。消息人士透露，他雖避開嚴重傷勢，但短期內仍無法上陣。總教練柯爾（Steve Kerr）賽後也坦言，「聽到是股四頭肌，老實說我鬆了一口氣，總比腳踝或膝蓋受傷好。」

柯瑞這場在第4節連續遭遇重擊，傷勢一路累積。他在比賽剩還 3 分 24 秒時試圖製造阿曼・湯普森（Amen Thompson）進攻犯規，卻被對方手肘撞翻，裁判回看後還改判他阻擋。兩個回合後，他切入上籃又與防守者激烈碰撞，被吹進攻犯規，柯爾提出挑戰仍維持原判。

▲▼勇士柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士近況不佳，勝率跌至5成，此時再度失去柯瑞雪上加霜。（圖／達志影像／美聯社）

之後數分鐘，柯瑞因疼痛明顯跛行。終場前35.2 秒、勇士落後5分時，運動醫療主管塞布里尼（Rick Celebrini）在場邊與柯瑞交流後，向板凳席揮手示意「他不能再打了」，灣區天王面色凝重地走回休息室。

勇士以4勝1敗開季後近況每況愈下，近20場僅10勝，目前戰績10勝10敗，勝率剛好5成。其他兩位核心巴特勒（Jimmy Butler）、格林（Draymond Green）昨日賽後都點名批評球隊的「防守態度」，如今柯瑞至少要休養1周，灣區軍團將面臨更嚴峻的考驗。

