運動雲

>

美國籃壇噩耗！20歲球員比賽中遭遇致命傷勢　搶救數日仍過世

記者游郁香／綜合報導

美國籃壇今（27）日傳出噩耗，奧克拉荷馬康納州立學院的大二球員迪茨（Ethan Dietz），於當地時間周二不幸去世，他是在上周六一場於德州進行的比賽下半場受傷。學校發言人里格斯比（Shannon Rigsby）表示，初步報告顯示迪茨遭受某種類型的頭部傷害，但沒有揭露更多資訊。

「伊森展現了作為一名『牛仔』的真正意義，也就是重視辛勤工作並成為團隊的一份子，」校方在聲明中寫道。「當球隊與牛仔社群正在面對我們自己的悲痛時，我們的心也與他的家人及朋友同在。」

年僅20歲的迪茨在與葛雷森學院的最後一場比賽中攻下 6 分並抓下 4 籃板，隨後便遭遇了「致命傷勢」。 美國媒體試圖聯繫該校的體育主任與男子籃球隊總教練，但未獲回應。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼康納州立學院的大二球員迪茨比賽中遭遇致命傷勢，搶救數天宣告不治。（圖／翻攝自X／Connors State Men`s Basketball）

▲康納州立學院的大二球員迪茨比賽中遭遇致命傷勢，搶救數天宣告不治。（圖／翻攝自X／Connors State Men`s Basketball）

在迪茨去世後，校方取消了多場男女籃球比賽。學校表示，將為學生、教職員提供諮商服務。 根據球隊官網數據，迪茨身高 6 呎 8 吋（約 203 公分），來自阿肯色州維洛尼亞，本季前 8 場比賽場均得 11 分。

「伊森的離世提醒我們生命的珍貴，以及身邊的人對我們的生活有多大的影響，」校方在聲明中表示。「當我們作為一個社群共同度過這段失去的時刻，讓我們從伊森的精神、友誼與愛中獲得啟發。」 校方已規劃12 月 1 日在位於奧克拉荷馬州華納市的校園舉行追思會，以紀念他。

關鍵字： 美國籃球伊森迪茨Connors State College維洛尼亞

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

中國CPB選秀今登場！前悍將外野手王詩聰獲指名　林益全免選秀

中國CPB選秀今登場！前悍將外野手王詩聰獲指名　林益全免選秀

世界大賽憾負道奇　藍鳥豪砸7年65.6億簽下三振機器席斯

世界大賽憾負道奇　藍鳥豪砸7年65.6億簽下三振機器席斯

王維中傳自請戰力外？丁仲緯：沒有收到相關消息

王維中傳自請戰力外？丁仲緯：沒有收到相關消息

睡夢中被叫醒！李灝宇曝進老虎40人名單心得　感覺「有點荒謬」

睡夢中被叫醒！李灝宇曝進老虎40人名單心得　感覺「有點荒謬」

美專家給徐若熙好評「簽他當先發」　自由球員排名更勝日韓球星

美專家給徐若熙好評「簽他當先發」　自由球員排名更勝日韓球星

7年78億災難級爛約迎終點　美媒曝天使、倫登洽談買斷最後一年合約

7年78億災難級爛約迎終點　美媒曝天使、倫登洽談買斷最後一年合約

中國聯賽5教頭陸續亮相！吳俊良、呂文生領軍　韓籍名將上海帶隊

中國聯賽5教頭陸續亮相！吳俊良、呂文生領軍　韓籍名將上海帶隊

連16年無冠！洋基老闆盼2026薪資下降　但強調「奪冠優先」

連16年無冠！洋基老闆盼2026薪資下降　但強調「奪冠優先」

沙子宸證實獲WBC徵詢　盼披國家隊戰袍：最想對決大谷

沙子宸證實獲WBC徵詢　盼披國家隊戰袍：最想對決大谷

葉元之突問「如何對付大谷翔平」　李洋妙回：有運科

葉元之突問「如何對付大谷翔平」　李洋妙回：有運科

【山谷求生6天】裝甲兵卡山谷6天！　狂吹「救命神器」奇蹟找到人

熱門新聞

中國CPB選秀今登場！前悍將外野手王詩聰獲指名　林益全免選秀

世界大賽憾負道奇　藍鳥豪砸7年65.6億簽下三振機器席斯

王維中傳自請戰力外？丁仲緯：沒有收到相關消息

睡夢中被叫醒！李灝宇曝進老虎40人名單心得　感覺「有點荒謬」

美專家給徐若熙好評「簽他當先發」　自由球員排名更勝日韓球星

7年78億災難級爛約迎終點　美媒曝天使、倫登洽談買斷最後一年合約

讀者回應

﻿

熱門新聞

1中國CPB今選秀！前悍將外野手獲指名

2藍鳥7年65.6億簽下三振機器席斯

3王維中自請戰力外？丁仲緯沒收到消息

4李灝宇曝進老虎40人名單心得

5美專家給徐若熙好評「簽他當先發」

最新新聞

1海神胡瓏貿、邱子軒出任務陪弱勢長輩

2HBL預賽29日開打　年度口號「嘸咧驚啦」

3吳壬睿獲球探關注　近期刷新個人最速

4中華男籃世界盃資格賽戰力榜第5

5梁家榮親訪民和國中球隊　鼓勵受傷球員重返球場

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【籃球架垮掉】16歲籃球員練習中抓框，球架整座倒塌！

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【太香了❤】李珠珢跳KT巫師出局舞！

【怎麼對付大谷翔平？】葉元之突問　李洋妙回：有運科

5點起床！首度赴委員會備詢　運動部長李洋喊話：很緊張

李榮浩手牽手約會楊丞琳♥　一顆紅頭在澳洲街頭超顯眼

【不要洗澡R！】蟒蛇掛浴室門上抗爭 媽媽拉不下來超無奈XD

「Labubu⮕Katybubu」 凱蒂佩芮尖叫丟掉XD

【全船行李都遊走了】渡輪乘客甲板賞美景「驚見行李全漂走」

【嚇到打錯檔！】北海道女駕駛遇2公尺棕熊迎面衝襲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366