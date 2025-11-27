美國籃壇噩耗！20歲球員比賽中遭遇致命傷勢　搶救數日仍過世

BREAKING: Ethan Dietz, a sophomore basketball player at Connors State College in Oklahoma, died Tuesday from an injury suffered during a game Saturday, school officials said. Dietz was 20 years old.



Dietz, a 6-foot-8 forward from Vilonia, Arkansas, is said to have caught an… pic.twitter.com/9e3NAnZI7f — Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) November 27, 2025

記者游郁香／綜合報導

美國籃壇今（27）日傳出噩耗，奧克拉荷馬康納州立學院的大二球員迪茨（Ethan Dietz），於當地時間周二不幸去世，他是在上周六一場於德州進行的比賽下半場受傷。學校發言人里格斯比（Shannon Rigsby）表示，初步報告顯示迪茨遭受某種類型的頭部傷害，但沒有揭露更多資訊。

「伊森展現了作為一名『牛仔』的真正意義，也就是重視辛勤工作並成為團隊的一份子，」校方在聲明中寫道。「當球隊與牛仔社群正在面對我們自己的悲痛時，我們的心也與他的家人及朋友同在。」

年僅20歲的迪茨在與葛雷森學院的最後一場比賽中攻下 6 分並抓下 4 籃板，隨後便遭遇了「致命傷勢」。 美國媒體試圖聯繫該校的體育主任與男子籃球隊總教練，但未獲回應。

▲康納州立學院的大二球員迪茨比賽中遭遇致命傷勢，搶救數天宣告不治。（圖／翻攝自X／Connors State Men`s Basketball）

在迪茨去世後，校方取消了多場男女籃球比賽。學校表示，將為學生、教職員提供諮商服務。 根據球隊官網數據，迪茨身高 6 呎 8 吋（約 203 公分），來自阿肯色州維洛尼亞，本季前 8 場比賽場均得 11 分。

「伊森的離世提醒我們生命的珍貴，以及身邊的人對我們的生活有多大的影響，」校方在聲明中表示。「當我們作為一個社群共同度過這段失去的時刻，讓我們從伊森的精神、友誼與愛中獲得啟發。」 校方已規劃12 月 1 日在位於奧克拉荷馬州華納市的校園舉行追思會，以紀念他。