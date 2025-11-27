李灝宇霸氣喊想打經典賽　承諾會比2023杭州亞運「更像職業選手」

記者胡冠辰／台北報導

底特律老虎「台灣怪力男」李灝宇今（27 日）於媒體見面會受訪時，談及這一年從守備調整、受傷困擾，到對經典賽的期待與自我定位；目標開季力拼從大聯盟出發。

談到外界最關心的守備問題，李灝宇直言本季初期的確受於失誤困擾，但在教練團指導下，狀態逐漸回穩；「後來就越來越好，沒有失誤開始後，想法變多，也更有信心，守備就順了。」

老虎今年安排他加強練習三壘，原因是目前球隊可能欠缺固定三壘手，他透露球隊並未明講定位，但從部署可推測是希望他能具備三壘支援能力；不過他坦言，目前自己仍在適應階段，「還在習慣，可能沒有達到他們想像的理想，所以沒被升上一軍可能跟這有關。」

▲旅美好手李灝宇，莊陳仲敖媒體見面會 -李灦宇 。（圖／記者黃克翔攝，下同）



對於守備表現是否會影響他爭取開季進入大聯盟的機會，他說「這些都不是問題，要看球隊怎麼安排，不是我能決定的，」他也強調自己的態度始終一致：「打擊就是要好，守備就是加分，守備好，待在大聯盟會更久；攻擊也要再比現在更好。」

隨後李灝宇證實自己也有收到2026WBC經典賽名單邀請函，興奮之情溢於言表：「自己也蠻期待的，有高度意願，沒有意外的話會回來打。」

至於明年春訓準備模式，還要等球團與中華隊商量，「我是球隊資產，不過大家也知道，球隊無法拒絕球員參賽，可以參賽我就想打。」

李灝宇上次披上中華隊戰袍是2023年杭州亞運，被問到現未達預期，他說「那時候剛受傷，完全沒打熱身賽就直接上正式比賽，所以打不好是預期內。」

他也直言「這樣說是有點找藉口，但我希望這次國際賽會是不同版本，不能說自己能打多好，但表現會更像一位職業選手。」

李灝宇今年在老虎農場評價高居第6名，2025球季整年於3A打拚，出賽126場累積121支安打、14轟與61分打點，全數創下個人生涯最佳，打擊率2成43，持續展現長打與穩定火力。