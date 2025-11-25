不是上海兄弟！上海正大龍隊徽亮相　中國棒球聯賽5隊出爐

▲上海正大龍。（圖／CPB官網）

記者楊舒帆／綜合報導

中國棒球城市聯賽（CPB）將在明年1月正式開打，今（25日）終於公開最後一支城市球隊身分，確定並非先前網路瘋傳、引發台灣球迷不滿的「上海兄弟隊」，而是由正大集團投資成立的「上海正大龍隊」。官方同步公布隊徽與定位，也正式宣告5隊全數到齊。

日前曾有「上海兄弟」的隊名、隊徽外流，圖像與台灣中信兄弟高度相似，引起台灣球迷抗議。亞洲棒球總會隨後發出聲明否認該隊存在，如今隨著上海隊真面目曝光，謠言也正式被終結。

上海正大龍隊由成立於1921年的跨國企業正大集團贊助，隊徽以「龍」為主體，象徵中華文化中的力量與智慧，龍爪握著棒球，英文隊名為「SHANGHAI DRAGONS」，主色為黑白。官方指出，上海自1863年由美國傳教士布恩（Henry Boone）成立上海棒球俱樂部，是中國棒球最初的發源地，如今162年後再由正大集團引領棒球回到這座城市。

CPB強調宗旨是推動中國棒球職業化，目標在2028年打造完整職棒聯賽。今年陸續公布長沙旺旺黑皮隊、廈門海豚隊、深圳藍襪隊與福州海俠隊後，終於補上最後一塊拼圖，完成5隊公開。聯賽發布會與首屆選秀大會將於明（26日）在深圳登場。

上海正大龍隊在官網寫下棒球的奧義：

我們相信，棒球不僅是一項運動，更是一種生活方式，

一個鬆弛愉快的大派對！

而它的邀請函裡，附帶了一張棒球比賽的門票。

同時，棒球場可以是主題公園，

更可以是一家人周末娛樂的「Show-time」！

這正是我們想營造的體驗，讓棒球變得有溫度、有故事。

我們相信正是這種棒球的魅力，

能夠形成屬於棒球的專屬層級文化認同。

我們的目標很簡單：

把棒球從一場比賽，變成每一個人都能參與和享受的體驗。

讓上海愛上棒球！。」