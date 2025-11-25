運動雲

大谷翔平突宣布打WBC！球迷狂喜暴動： 哇啊啊啊真的假的

▲▼洛杉磯道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲洛杉磯道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

大谷翔平震撼宣布！道奇二刀流巨星今（25）日在個人 IG 親口確認，將披上日本隊戰袍出戰2026年WBC。距離開幕僅剩100 天，這項突如其來的宣告瞬間引爆全球球迷熱議，也為經典賽掀起最強開場預告。

大谷翔平在貼文中以日文寫下：「很高興能再次以日本代表身分出賽。」並以英文向球迷致意：「謝謝所有球迷帶來精彩的一季，我期待明年再與大家相見。」

在平日早上的突襲宣布，瞬間引爆網路熱議，社群上充滿震驚與狂喜：「欸！大谷翔平真的要打 WBC？？」「哇啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊！」「WBC 出場來了啊啊啊啊啊!!!!!」「欸——大谷先生，真的嗎？」「大谷要打了！」

大谷首次參加 WBC 是上屆 2023 年大賽，並在投打兩端展現壓倒性表現，帶領日本奪回睽違三屆的世界冠軍。他在決賽對決當時天使隊友楚奧特（Mike Trout）的場面，更成為經典賽史上最具代表性的鏡頭之一。

雖然外界普遍期待大谷明春再度擔任日本隊主力，但他此前從未親口確定出場。日本武士隊教練團早已將招募大谷視為必須，如今終於得到正面「答案」。接下來的焦點將落在——他是否能以「二刀流」身份參賽、以及上場方式如何安排。

日本隊在 2026 年 WBC 第一輪的首戰，將於 3 月 6 日在東京巨蛋對上台灣隊。

