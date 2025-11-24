桃猿風暴後高層親自來台！蔡其昌曝50分鐘的會談：他們聽到意見了

記者楊舒帆／台北報導

樂天桃猿24日舉行記者會，由日本東北樂天金鷲隊社長兼執行長森井誠之、樂天亞太區執行長葛城崇以及中職會長蔡其昌共同出席。

蔡其昌表示：「聯盟剛搬到新的辦公室，我們都覺得空間已經很大了，但看到今天的場面，似乎還嫌不夠。今天接待來自日本的兩位貴賓，剛剛進行了大約50分鐘的會談。上次我代表聯盟以及球迷，向 CEO 反映許多意見，這次他們在短時間內親自回訪，顯示出高度重視。」

他指出，這段時間樂天集團除了與三木老闆密切溝通，也廣泛搜集球迷意見，如今親自來向聯盟報告接下來的改善方向，以及針對球迷質疑聲音的處理方式。

樂天桃猿風波不斷，蔡其昌針對相關議題進行會談。蔡其昌透露，會談中感受到樂天高層對台灣球迷與聯盟意見的高度重視。他強調兩大重點：第一是 持續投資台灣棒球，第二是 好好照顧台灣球員，而樂天球團都給予明確且正面的答覆。他表示，樂天董事長將向球迷進一步說明。

蔡其昌補充：「我上次提出的意見，他們確實聽到了，而且在這麼短時間內就提出具體改善方案。董事長親自來台面對媒體，代表樂天對台灣與日本球團同樣重視，我給予肯定。聯盟會持續與樂天保持良好互動，也會關注承諾是否落實，希望未來改善力道能更大。」

▲樂天桃猿發布球團最新人事異動，中職會長蔡其昌一同出面說明 。（圖／記者李毓康攝，下同）