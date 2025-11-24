運動雲

樂天高層急來台！蔡其昌未聽聞轉賣：應該是回應上次提出兩大訴求

▲▼中職會長蔡其昌出席12強紀錄片《冠軍之路》記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲中職會長蔡其昌出席12強紀錄片《冠軍之路》記者會。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

樂天桃猿24日下午突然在聯盟召開記者會，樂天集團高層將親自來台，會長蔡其昌也會出席，引發外界揣測是否與球團轉賣相關。對此，蔡其昌澄清，「沒有聽說要轉賣，應該是回應我之前向樂天桃猿提出的訴求，他們要過來拜訪並回應。」

蔡其昌上午先出席《12強冠軍之路》紀錄片記者會，被問及桃猿召開記者會的目的時表示：「還沒見面，日方高層今天要跟我見面。初步了解，是針對我前陣子在桃園球場與葛城先生提的建議。」他認為日方此行應是準備面對面回應當時的兩大訴求。

先前二軍宿舍風波爆發後，蔡其昌曾與樂天集團亞太區執行長葛城崇會談約20分鐘，提出兩項重點：第一，要好好照顧樂天球員；第二，希望增加對台灣棒球的投資。

外界關心此行是否與球隊轉賣相關，蔡其昌再度強調：「我們沒有聽過這種說法，聯盟也未接獲任何訊息，應該不會有這種突襲。」至於樂天是否有心長期經營，他表示：「不會用這種方向去問，會聚焦在球員照顧與投資台灣棒球。如果他們願意做，就代表有心，不需要問得太抽象。」

蔡其昌也強調，聯盟與球團不是上下關係，但有責任傳達立場：「希望球團好好照顧選手，這是台灣棒球與中職發展的重要關鍵。」他補充，「我上次去桃園，就是以會長身分表達聯盟立場。今天他們主動來回應，應該就是針對我當時的要求，希望下午能有好的結果。」

