12強奪冠周年！蔡其昌遭嗆活在過去　反擊：球員教練欠你嗎？

▲民進黨立委蔡其昌。（圖／攝影中心攝）



記者胡冠辰／綜合報導

中華隊在去年世界棒球12強賽冠軍戰以4比0完封日本稱霸，這段全國同歡的時刻24日迎來一週年；中華職棒會長蔡其昌23日於社群媒體發文紀念，被酸民批評「只會停留在過去」，甚至揶揄台灣明年經典賽恐怕「出師不利」。對此，蔡其昌不忍再讓謾罵壓過球迷的記憶，輪番回應網友，掀起熱議。

去年11月24日，中華隊在12強擊敗老對手日本，以完封勝摘下隊史首座12強冠軍；當時全國球迷沉浸在激動情緒中，「Team Taiwan」成為象徵團結與榮耀的符號，許多人在球賽結束後仍久久不能平復。

滿一周年之際，蔡其昌穿上Team Taiwan帽T發文表示：「11月24日，對全台灣的球迷來說，是一個非常重要的日子；許多球迷朋友們都很想做一些什麼來紀念這個日子？我想，明天我會穿上Taiwan的服飾，回到這令人感動與驕傲的一天。」

貼文吸引大量球迷響應，許多人留言呼籲設立「臺灣棒球紀念日」或再次期待明年經典賽再創奇蹟。

然而，也有網友在貼文下留言冷嘲熱諷：「可以不要一直停留過去嗎，明年經典賽假設出師不利我看你怎麼繼續蹭？」對此，蔡其昌直接回應：「打不好就再努力就好，教練球員欠你的嗎？」語氣直白立即在球迷之間引起一陣叫好聲。

今日他再度發文抒發情緒：「我想我應該要愛的教育，不酸那些生活不開心的人了，我們開心回味這一天就好。」展現氣度。