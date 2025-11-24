運動雲

明年WBC重點關注！　吳念庭向日媒推薦兩位台灣超級強打

▲▼中職吳念庭。（圖／記者李毓康攝）

▲中職吳念庭。（圖／記者李毓康攝）

記者胡冠辰／綜合報導

台灣棒球在2024年奪下世界12強冠軍後迅速升溫，無論球迷熱度、球場氛圍及基層參與度皆呈現爆發式成長，也讓人引頸期盼2026年3月登場的世界棒球經典賽（WBC）；日本媒體Full-Count訪問奪下生涯首座中職打擊王的台鋼雄鷹吳念庭，分享他眼中的台灣棒球進化與代表隊兩位關鍵強打者。

根據報導指出，吳念庭受訪時直言，12強奪冠後台灣的棒球氛圍真的整個不一樣了，「我覺得整個台灣都變了，棒球熱潮興起，看棒球的人變多，少棒等參與棒球的孩子也增加；球團在提升球迷服務方面很用心，但最關鍵的是，棒球迷真的變多了，」他說。

同時，吳念庭也表示自己在每日比賽中都能明顯感受到球迷熱情的提升，球場氛圍與以往截然不同。

曾在日職西武效力8季、深刻理解日本棒球文化的吳念庭，也從專業角度分析台灣棒球的成熟與升級；「水準很高的外籍投手愈來愈常來，野手的應對能力自然提升，各球團的日本教練增加後，球員在守備、跑壘上的意識也不斷改變，更細膩的棒球正在普及。」

明年WBC日本隊的首戰對手正是中華隊，吳念庭特別提到兩位他認為極具威脅的打者。

▲12強熱身賽，中華隊林立。（圖／記者林敬旻攝）

▲林立。（圖／記者林敬旻攝）

曾3度奪聯盟打擊王，並在2022年橫掃打擊王、安打王、打點王與 MVP的樂天桃猿林立，是吳念庭心中的台灣最強打者；「林立是我認為中華職棒裡最好的打者，打率高、能盜壘，作為打者該有的能力全部具備，以前就覺得他很厲害，現在更穩定了。」

另一位被點名的是本季與吳念庭爭奪打擊王、來自統一獅並已加盟西武獅的外野手林安可；「林安可力量十足，選球眼也很好，是能選四壞球的類型，我認為他不只適合台灣，放眼海外也能站得住腳。」

▲林安可、林岳平、陳傑憲。（圖／統一獅提供）

▲林安可。（圖／統一獅提供）

