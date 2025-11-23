運動雲

>

12強接到冠軍最後一球　朱育賢沒收到經典賽徵詢淡然回應

記者楊舒帆／台北報導

味全龍主砲朱育賢在去年12強賽接到最後一球、甚至收到一壘壘包作為紀念，留下難忘回憶。不過談到明年世界棒球經典賽（WBC），他坦言並未收到徵詢，也平常心看待，表示目前最重要的仍是備戰新球季。

朱育賢說：「沒有、沒有、沒有（收到徵詢）。現在就是照著明年的球季備戰。去年也有很多不足，今年開始在想怎麼讓環境更好。」他坦言球隊湧入許多年輕選手，自己在訓練上也會互相學習，「看到很多年輕人的潛力很不錯，我就是把自己準備好。」

因為曾遭遇傷勢，他格外重視身體管理，「如何維持健康，是每年每個球員都要面對的課題，加上現在年紀也到了，怎麼配合訓練方式也很重要。」至於國家隊，他不願給自己太多預期，「之前幾次能去參加其實已經很開心。學生時期很想穿中華隊球衣，可是都沒機會，也沒想到進職棒後反而有機會。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

奪下世界12強冠軍對他而言是一大肯定，但他認為中華隊舞台上仍有更多後輩值得期待，「蠻多年輕選手很有潛力，畢竟他們才是中華隊的主力。」他也坦言短期賽事壓力大，自己表現並非特別突出，「短期比賽調整很重要，有些人真的有那種特質，像張政禹，他就很厲害、大心臟，上去完全不怕投手，教練其實就會看到這種特質。」

至於未來是否會再披上國家隊戰袍，朱育賢並不強求，「順其自然，把自己準備好迎接球季才是最重要的。先幫助球隊打進季後賽、再爭冠軍，這才是我想要的。」

▲朱育賢。（圖／記者呂佳賢攝）

▲朱育賢。（圖／記者呂佳賢攝）

關鍵字： 朱育賢味全龍WBC12強賽健康管理影音

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

樂天桃猿又要拋震撼彈？突發24日記者會通知　樂天集團高層出席

樂天桃猿又要拋震撼彈？突發24日記者會通知　樂天集團高層出席

葉總合約到今年！領隊：他的能力不只教練　味全教練團異動12月曝

葉總合約到今年！領隊：他的能力不只教練　味全教練團異動12月曝

徐若熙談旅外決定最大關鍵是家人　笑曝隊友反應：他們叫我趕快滾

徐若熙談旅外決定最大關鍵是家人　笑曝隊友反應：他們叫我趕快滾

12強接到冠軍最後一球　朱育賢沒收到經典賽徵詢淡然回應

12強接到冠軍最後一球　朱育賢沒收到經典賽徵詢淡然回應

日媒報導「大型合約」！林安可1.2億加盟西武獅　年薪約3000萬

日媒報導「大型合約」！林安可1.2億加盟西武獅　年薪約3000萬

4度50轟、比肩傳奇卻仍缺冠軍戒　賈吉盼終結無冠宿命

4度50轟、比肩傳奇卻仍缺冠軍戒　賈吉盼終結無冠宿命

道奇媒體勸退！盼大谷、山本、佐佐木別出戰WBC：休養更重要

道奇媒體勸退！盼大谷、山本、佐佐木別出戰WBC：休養更重要

樂天桃猿突召記者會！奪冠後連環震撼彈　傳高層人事異動

樂天桃猿突召記者會！奪冠後連環震撼彈　傳高層人事異動

台美混血卡洛爾一秒答應加入美國隊！曝接到通知反應：入選是榮譽

台美混血卡洛爾一秒答應加入美國隊！曝接到通知反應：入選是榮譽

哈登55分轟破快艇隊史紀錄　比肩Kobe還成NBA歷史第1人

哈登55分轟破快艇隊史紀錄　比肩Kobe還成NBA歷史第1人

胡瓜誤觸籃籃胸部遭炎上 楊繡惠幫喊冤：把她當女兒

熱門新聞

樂天桃猿又要拋震撼彈？突發24日記者會通知　樂天集團高層出席

葉總合約到今年！領隊：他的能力不只教練　味全教練團異動12月曝

徐若熙談旅外決定最大關鍵是家人　笑曝隊友反應：他們叫我趕快滾

12強接到冠軍最後一球　朱育賢沒收到經典賽徵詢淡然回應

日媒報導「大型合約」！林安可1.2億加盟西武獅　年薪約3000萬

4度50轟、比肩傳奇卻仍缺冠軍戒　賈吉盼終結無冠宿命

讀者回應

﻿

熱門新聞

1桃猿又拋震撼彈？突發24日記者會通知

2葉總續約有變數？領隊：他的能力不只教練

3徐若熙笑曝隊友反應：他們叫我趕快滾

4朱育賢沒收到經典賽徵詢淡然回應

5林安可1.2億加盟西武獅年薪約3000萬

最新新聞

1海神重磅補強！挖角前特攻洋將克力斯

2味全龍大巨蛋感謝祭　近萬龍迷嗨翻

3雲豹得分破百狂勝特攻23分

4徐生明少棒地主美濃預賽3戰全勝

5福林林睿帆是曝最愛台鋼終結者林詩翔

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【新男友get！】TAKAMEI猛攻示愛　黃子鵬瞬間害羞笑了

黃子鵬「回家」加盟台鋼雄鷹！　5年6600萬簽約隊史首位FA補強

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

蔡淑臻和「女兒」爭女配　她笑喊：就看評審囉～

《眾生相》李駿碩奪最佳導演　向台下男友告白：I Love You

TWICE〈What is Love?〉 帶子瑜出來好好哭＞＜

TWICE唱〈日不落〉　在台灣才聽得到！

范冰冰大爆哭　視訊簽收金馬獎座
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366