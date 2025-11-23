12強接到冠軍最後一球　朱育賢沒收到經典賽徵詢淡然回應

記者楊舒帆／台北報導

味全龍主砲朱育賢在去年12強賽接到最後一球、甚至收到一壘壘包作為紀念，留下難忘回憶。不過談到明年世界棒球經典賽（WBC），他坦言並未收到徵詢，也平常心看待，表示目前最重要的仍是備戰新球季。

朱育賢說：「沒有、沒有、沒有（收到徵詢）。現在就是照著明年的球季備戰。去年也有很多不足，今年開始在想怎麼讓環境更好。」他坦言球隊湧入許多年輕選手，自己在訓練上也會互相學習，「看到很多年輕人的潛力很不錯，我就是把自己準備好。」

因為曾遭遇傷勢，他格外重視身體管理，「如何維持健康，是每年每個球員都要面對的課題，加上現在年紀也到了，怎麼配合訓練方式也很重要。」至於國家隊，他不願給自己太多預期，「之前幾次能去參加其實已經很開心。學生時期很想穿中華隊球衣，可是都沒機會，也沒想到進職棒後反而有機會。」

奪下世界12強冠軍對他而言是一大肯定，但他認為中華隊舞台上仍有更多後輩值得期待，「蠻多年輕選手很有潛力，畢竟他們才是中華隊的主力。」他也坦言短期賽事壓力大，自己表現並非特別突出，「短期比賽調整很重要，有些人真的有那種特質，像張政禹，他就很厲害、大心臟，上去完全不怕投手，教練其實就會看到這種特質。」

至於未來是否會再披上國家隊戰袍，朱育賢並不強求，「順其自然，把自己準備好迎接球季才是最重要的。先幫助球隊打進季後賽、再爭冠軍，這才是我想要的。」

▲朱育賢。（圖／記者呂佳賢攝）