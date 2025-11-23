徐若熙談旅外決定最大關鍵是家人　笑曝隊友反應：他們叫我趕快滾

▲徐若熙 。（圖／記者呂佳賢攝）

記者楊舒帆／台北報導

徐若熙旅外動向備受關注，他23日在味全感謝祭受訪時透露，做出最終決定的關鍵將取決於家庭考量，尤其是仍年幼的小孩是否能一同前往。他坦言，希望未來不論落腳哪一國，都能盡力把家人帶在身邊，但也不排除家人可能無法同行的情況。

談到旅外的時機點，徐若熙透露，「一直都有這個想法，今年剛好拿到資格，就想試看看。」但他也強調，目前仍未做最終決定，接下來會與經紀公司和球團討論未來方向。他的旅外夢可追溯至高中時期，加入味全後因手術與復建延宕取得資格的時間，如今回想 2022 年受傷是否擔心影響旅外，他說：「多少會有，但準備好就不會擔心少那一年。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

至於外界最關注的落腳方向，他表示：「目前沒有偏向美國或日本，還在討論。不是只有我個人，還要考量老婆和小朋友。」今年球季結束前，徐若熙坦言曾有一段掙扎期，速度、節奏都遇到瓶頸，但教練團與體能教練給予許多協助，讓他能重新找回狀態，鼓勵他「放手去做，不要陷在裡面。」

味全感謝祭現場，徐若熙人氣依舊，隊友與球迷熱情互動，他笑說大家其實比他還自在，「還沒有一定旅外啦，搞不好明年還在台灣。」提到隊友間的互動，他開玩笑說：「他們叫我趕快滾！」