運動雲

>

4度50轟、比肩傳奇卻仍缺冠軍戒　賈吉盼終結無冠宿命

▲賈吉（Aaron Judge）。（圖／達志影像／美聯社）

▲賈吉（Aaron Judge）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基隊長兼重砲賈吉（Aaron Judge） 在完成大聯盟第9個完整球季後，以壓倒性表現奪下生涯第3座美聯MVP，正式與隊史傳奇迪馬喬（Joe DiMaggio）、曼托（Mickey Mantle）與貝拉（Yogi Berra）並列。

他的火力數據更讓他站上棒球史頂尖地位，包括4度達成單季50轟、單季60轟的稀世成就。然而，面對光輝紀錄，他最在意的卻是另一份名單「生涯無世界大賽冠軍的偉大球員」，賈吉坦言，他希望盡快把自己的名字從這份名單上移除。

賈吉除了是洋基少數的3屆MVP得主，也與貝比魯斯（Babe Ruth）和馬里斯（Roger Maris）一樣達成單季60轟紀錄，更是棒球史上僅有4位4度完成50轟球季的球員之一；這串名單上其他3人為貝比魯斯、馬奎爾（Mark McGwire）以及索沙（Sammy Sosa），突顯他在現代球界的超凡地位。

儘管賈吉的個人榮耀璀璨，他仍渴望脫離另一串星光熠熠卻帶著遺憾的名單；那份名單包含威廉斯（Ted Williams）、小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）、班克斯（Ernie Banks）與邦茲（Barry Bonds）等傳奇級球星，還有格溫（Tony Gwynn）、鈴木一朗、甚至連偉大的柯布（Ty Cobb）也未曾捧過冠軍，賈吉此前受訪時，表示並不想在生涯後期仍留在這個名單上。

賈吉生涯至今僅在2024年隨洋基打進唯一一次世界大賽，這也是他首次突破美聯冠軍賽；然而洋基最終僅在對上道奇的系列戰中拿下1勝而飲恨。

本季情況相似，雖然洋基以94勝與多倫多藍鳥並列美聯最佳，但在美聯分區系列賽中以1勝3敗遭到淘汰。

本季ALDS中，賈吉的表現堪稱生涯季後賽最佳。他在4場比賽中打出.600打擊率、.684上壘率、.933長打率與驚人的1.618OPS，共敲出9支安打；更在第3戰於洋基球場轟出沿左外野界外柱的戲劇性追平全壘打，延續條紋軍晉級希望。此外，他在外卡系列賽對紅襪也維持.364的火熱手感，然而，即便賈吉十月爆發，洋基仍再次止步。

系列賽出局後，賈吉談到球隊時，語氣充滿遺憾。他強調團隊的努力與凝聚，也提到部分隊友可能已結束在洋基的最後一季，他表示：「我整年都看好我們的機會；這是一支特別的團隊，只是很遺憾，有些球員可能是他們最後一次穿著條紋球衣，卻沒能和他們一起打一段長長的季後賽，最終以冠軍收尾，尤其是對於整年支持我們的球迷……很失望我們讓所有人失望了。」

談到未來調整方向時，賈吉語帶堅定。他認為洋基並未偏離正軌，只需在細節上再提高要求，他說：「我們得把一些事情整理好，我們就會再次回到那個位置。」

洋基本季戰績亮眼，但背後問題明顯。他們對美聯東區最終僅取得27勝25敗，其中6勝來自87敗的巴爾的摩金鶯；面對本季12支季後賽球隊中，洋基僅對3隊擁有正勝率，若無法在強強對決中提升競爭力，重返世界大賽難度勢必加大。

在賈吉努力追逐冠軍的同時，他的同世代球星已持續刷新標準。大谷翔平已擁有兩座世界大賽冠軍，而他的隊友貝茲（Mookie Betts）更拿下4枚冠軍戒；當世代球員的評價逐漸成形，「是否奪冠」將成為衡量偉大與否的重要標準，這也使得賈吉肩上的壓力更加明顯。

關鍵字： 紐約洋基MLB

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

日媒報導「大型合約」！林安可1.2億加盟西武獅　年薪約3000萬

日媒報導「大型合約」！林安可1.2億加盟西武獅　年薪約3000萬

哈登55分轟破快艇隊史紀錄　比肩Kobe還成NBA歷史第1人

哈登55分轟破快艇隊史紀錄　比肩Kobe還成NBA歷史第1人

快訊／新北國王李愷諺遭球迷髒話辱罵　球團盼球迷理性

快訊／新北國王李愷諺遭球迷髒話辱罵　球團盼球迷理性

4度50轟、比肩傳奇卻仍缺冠軍戒　賈吉盼終結無冠宿命

4度50轟、比肩傳奇卻仍缺冠軍戒　賈吉盼終結無冠宿命

曾昱磬追平轟、林莛淯建功　台灣海洋反撲5比3擊退台灣山林

曾昱磬追平轟、林莛淯建功　台灣海洋反撲5比3擊退台灣山林

大谷翔平強烈想打WBC！道奇可能「附帶條件」放行

大谷翔平強烈想打WBC！道奇可能「附帶條件」放行

時隔30年後再次造訪美濃　黃甘霖親授小球員「不僵屍跳」跑壘技巧

時隔30年後再次造訪美濃　黃甘霖親授小球員「不僵屍跳」跑壘技巧

NBA控球之神保羅本季結束後退休　21年傳奇生涯將落幕

NBA控球之神保羅本季結束後退休　21年傳奇生涯將落幕

「棒籃排」韓援女神走入美濃 徐生明盃體驗彩繪紙傘

「棒籃排」韓援女神走入美濃 徐生明盃體驗彩繪紙傘

徐生明少棒賽特色「拔蘿蔔+彩繪紙傘」　日本小將寫下「台灣I Love」

徐生明少棒賽特色「拔蘿蔔+彩繪紙傘」　日本小將寫下「台灣I Love」

蔡淑臻和「女兒」爭女配　她笑喊：就看評審囉～

熱門新聞

日媒報導「大型合約」！林安可1.2億加盟西武獅　年薪約3000萬

哈登55分轟破快艇隊史紀錄　比肩Kobe還成NBA歷史第1人

快訊／新北國王李愷諺遭球迷髒話辱罵　球團盼球迷理性

4度50轟、比肩傳奇卻仍缺冠軍戒　賈吉盼終結無冠宿命

曾昱磬追平轟、林莛淯建功　台灣海洋反撲5比3擊退台灣山林

大谷翔平強烈想打WBC！道奇可能「附帶條件」放行

讀者回應

﻿

熱門新聞

1哈登轟55分比肩Kobe還成歷史第1人

2李愷諺遭髒話辱罵　球團呼籲球迷理性

3賈吉盼終結無冠宿命

4曾昱磬追平轟、林莛淯建功　海洋逆轉

5林安可1.2億加盟西武獅年薪約3000萬

最新新聞

1韓職首位「洋投四冠王」龐塞參WBC

2台美混血卡洛爾一秒答應加入美國隊！

3金龍國小14比2退石泉收預賽首勝

4宋成文挑戰大聯盟美媒評價兩極

5落磯新秀清醒開顱手術展現驚人勇氣

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【新男友get！】TAKAMEI猛攻示愛　黃子鵬瞬間害羞笑了

黃子鵬「回家」加盟台鋼雄鷹！　5年6600萬簽約隊史首位FA補強

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

《眾生相》李駿碩奪最佳導演　向台下男友告白：I Love You

蔡淑臻和「女兒」爭女配　她笑喊：就看評審囉～

TWICE唱〈日不落〉　在台灣才聽得到！

TWICE〈What is Love?〉 帶子瑜出來好好哭＞＜

李沐的「多重撞臉宇宙」XD 被說像柯佳嬿.Fumi阿姨.唐鳳
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366