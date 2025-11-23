4度50轟、比肩傳奇卻仍缺冠軍戒　賈吉盼終結無冠宿命

▲賈吉（Aaron Judge）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基隊長兼重砲賈吉（Aaron Judge） 在完成大聯盟第9個完整球季後，以壓倒性表現奪下生涯第3座美聯MVP，正式與隊史傳奇迪馬喬（Joe DiMaggio）、曼托（Mickey Mantle）與貝拉（Yogi Berra）並列。

1938 AL MVP: Jimmie Foxx

1956 AL MVP: Mickey Mantle

2025 AL MVP: Aaron Judge



Aaron Judge joins two LEGENDS pic.twitter.com/bTY3ekyv7C
November 14, 2025

他的火力數據更讓他站上棒球史頂尖地位，包括4度達成單季50轟、單季60轟的稀世成就。然而，面對光輝紀錄，他最在意的卻是另一份名單「生涯無世界大賽冠軍的偉大球員」，賈吉坦言，他希望盡快把自己的名字從這份名單上移除。

賈吉除了是洋基少數的3屆MVP得主，也與貝比魯斯（Babe Ruth）和馬里斯（Roger Maris）一樣達成單季60轟紀錄，更是棒球史上僅有4位4度完成50轟球季的球員之一；這串名單上其他3人為貝比魯斯、馬奎爾（Mark McGwire）以及索沙（Sammy Sosa），突顯他在現代球界的超凡地位。

儘管賈吉的個人榮耀璀璨，他仍渴望脫離另一串星光熠熠卻帶著遺憾的名單；那份名單包含威廉斯（Ted Williams）、小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）、班克斯（Ernie Banks）與邦茲（Barry Bonds）等傳奇級球星，還有格溫（Tony Gwynn）、鈴木一朗、甚至連偉大的柯布（Ty Cobb）也未曾捧過冠軍，賈吉此前受訪時，表示並不想在生涯後期仍留在這個名單上。

賈吉生涯至今僅在2024年隨洋基打進唯一一次世界大賽，這也是他首次突破美聯冠軍賽；然而洋基最終僅在對上道奇的系列戰中拿下1勝而飲恨。

本季情況相似，雖然洋基以94勝與多倫多藍鳥並列美聯最佳，但在美聯分區系列賽中以1勝3敗遭到淘汰。

本季ALDS中，賈吉的表現堪稱生涯季後賽最佳。他在4場比賽中打出.600打擊率、.684上壘率、.933長打率與驚人的1.618OPS，共敲出9支安打；更在第3戰於洋基球場轟出沿左外野界外柱的戲劇性追平全壘打，延續條紋軍晉級希望。此外，他在外卡系列賽對紅襪也維持.364的火熱手感，然而，即便賈吉十月爆發，洋基仍再次止步。

Missing watching Aaron Judge play baseball

pic.twitter.com/huO8n8buRB — Playoff Judge (@OctoberJudge1) November 17, 2025

系列賽出局後，賈吉談到球隊時，語氣充滿遺憾。他強調團隊的努力與凝聚，也提到部分隊友可能已結束在洋基的最後一季，他表示：「我整年都看好我們的機會；這是一支特別的團隊，只是很遺憾，有些球員可能是他們最後一次穿著條紋球衣，卻沒能和他們一起打一段長長的季後賽，最終以冠軍收尾，尤其是對於整年支持我們的球迷……很失望我們讓所有人失望了。」

談到未來調整方向時，賈吉語帶堅定。他認為洋基並未偏離正軌，只需在細節上再提高要求，他說：「我們得把一些事情整理好，我們就會再次回到那個位置。」

洋基本季戰績亮眼，但背後問題明顯。他們對美聯東區最終僅取得27勝25敗，其中6勝來自87敗的巴爾的摩金鶯；面對本季12支季後賽球隊中，洋基僅對3隊擁有正勝率，若無法在強強對決中提升競爭力，重返世界大賽難度勢必加大。

在賈吉努力追逐冠軍的同時，他的同世代球星已持續刷新標準。大谷翔平已擁有兩座世界大賽冠軍，而他的隊友貝茲（Mookie Betts）更拿下4枚冠軍戒；當世代球員的評價逐漸成形，「是否奪冠」將成為衡量偉大與否的重要標準，這也使得賈吉肩上的壓力更加明顯。