林安可加盟西武獅　張泰山：首年勿給高期待、保持節奏最關鍵

▲張泰山。（圖／記者胡冠辰攝）

記者胡冠辰／高雄報導

前統一當家重砲林安可正式加盟日本職棒西武獅，確定身披73號戰袍挑戰更高層級的舞台；對此，現任頂新和德文教基金會棒球總監、同時也是中職傳奇強打的張泰山給出建議，強調林安可具備在日本立足的能力，但首年不宜給予過高期待，最重要的是「保持原本節奏，不要改變自己」。

張泰山表示，日本與台灣的棒球文化與比賽節奏差異巨大，初登場的球員往往需要時間適應，他提醒外界，林安可雖然過往在中職球季繳出亮眼成績，但到日本後不應要求他立即複製同樣火力。

「國人先不要對他的期望太高，因為那是一個新的環境，」張泰山說，「日本投手平均素質比台灣高，尤其中繼、後援投手動輒150公里以上，他只要抓到自己的節奏，就會慢慢變好。」

張泰山建議林安可，不要為了迎合日職球風而刻意調整揮棒思維或打擊模式，「希望他原本是什麼樣子的球風，就維持住，不要因為想碰到球而改變自己原本的東西，」他強調，林安可本身就是一名成熟穩重的打者，只要維持本色，適應後就能展現能力。

此外，「心態」更是張泰山提醒的關鍵。他指出，新環境中與更多好手同場競技時，球員有時會產生怯場心理，但林安可必須相信自己的實力；「不要因為到了日本就變得會怕，」張泰山最後提及，「你既然會被日本選上，就代表你的能力可以跟他們並駕齊驅。」

關鍵字： 林安可日本職棒西武獅張泰山

