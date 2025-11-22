大谷練打嚇壞隊友！史密斯揭「只能排他最後一組」原因：太誇張

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇完成二連霸，二刀流球星大谷翔平在季後賽火力全開，不僅場上主宰比賽，他在賽前打擊練習的「怪物級實力」也讓隊友看得目瞪口呆。捕手史密斯（Will Smith）近日在節目上親口揭露，大谷的練習強度與飛行距離誇張到「其他選手都不好意思跟他一起打」，意外掀起話題。

史密斯日前上節目被問到，在場上或場外，大谷哪一刻最讓他感到「不可思議」？他提到的是世界大賽與聯盟冠軍賽前的打擊練習。 大谷很少在場上進行全力打擊練習，而史密斯透露，「因為他的打擊太誇張了，其他選手都不好意思跟他一起打，所以最後他只能一個人被排在最後一組打擊。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他接著說，「我們全力揮棒，球最多就飛到看台第5、6排，但他輕輕鬆鬆就把球打到場外。」大谷的擊球飛行距離甚至比其他選手「多了100英尺（約30公尺）」。 更讓隊友讚嘆的其實是大谷對於訓練的態度。

史密斯說，「在重量訓練室的鍛鍊、對技術細節的投入程度，是其他人根本無法模仿的。你能感覺出來，他從小就是這樣一路堅持過來的。」

日本球迷也紛紛驚呼，「只有同行才懂，大谷訓練行程的『異常程度』有多驚人」、「難怪大谷受到全隊尊敬」、「原來大谷的練習已經是不可思議的境界。」 史密斯直言，「能有那麼有天賦、又如此努力的人在我們隊裡，是件非常幸運的事。」