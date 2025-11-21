運動雲

>

森山曉生6局72球無失分封鎖　日職聯隊2比1力退臺灣山林

▲▼許賀捷。（圖／樂天桃猿提供）

▲許賀捷。（圖／樂天桃猿提供）

記者胡冠辰／綜合報導

2025冬盟21日晚間在高雄澄清湖棒球場上演日職聯隊與臺灣山林的正面交鋒，兩隊投手群皆展現壓制力，但日職聯隊適時把握壘上契機，最終以2比1擊敗臺灣山林；日職聯隊先發森山曉生主投6局僅用72球，飆出5次三振沒有失分，成為球隊勝利關鍵。

1局下半森駿太、坂本達也接連敲安讓日職聯隊攻占得點圈，不過盧孟揚及時回穩，靠著三振與隊友守備化解危機；山林打線前兩局同樣未能突破森山曉生的壓制，僅擊出一支安打。

[廣告]請繼續往下閱讀...

比賽節奏在2局下出現轉折，青野拓海選到保送，陽柏翔再補上一安形成一、二壘有人，隨後吉野創士擊出中外野高飛犧牲打送回全場首分，日職聯隊1比0取得領先。

進入5局下半，日職聯隊在兩出局後由庄子雄大選到四壞，隨後麥谷祐介擊出關鍵安打帶有1分打點，助隊將比分擴大至2比0，拿下重要保險分。

臺灣山林直到7局上才成功突破日職聯隊投手群。鐘玉成安打開啟攻勢，張祐嘉再補上一支安打形成一、二壘，林吳晉瑋雖然飛球出局，但許賀捷適時敲出安打，山林將比數縮小為1比2。

7局下半臺灣山林陳聖凱一度連續投出3次四壞球，讓日職聯隊無人出局攻占滿壘，所幸後面日職打線以一個飛球出局、再被守備演出雙殺，臺灣山林驚險守成未再失分。

比賽進入最後半局，臺灣山林面對日職聯隊終結者廣澤優無力反攻，張祐嘉、林吳晉瑋、許賀捷先後遭到三振、飛球、三振，最終以1比2飲恨。

關鍵字： 冬盟臺灣山林日職聯隊

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

留不住黃子鵬？樂天祭5年以上長約搶綁林立　副領隊曝進度

留不住黃子鵬？樂天祭5年以上長約搶綁林立　副領隊曝進度

黃子鵬「回家」加盟台鋼雄鷹！5年6600萬簽約　成隊史首位FA補強

黃子鵬「回家」加盟台鋼雄鷹！5年6600萬簽約　成隊史首位FA補強

「全力搶黃子鵬」台鋼態度最積極再加碼　樂天一次到位報價恐難留人

「全力搶黃子鵬」台鋼態度最積極再加碼　樂天一次到位報價恐難留人

黃子鵬隊史首位FA加盟！球迷握手道謝　劉東洋差點哭了

黃子鵬隊史首位FA加盟！球迷握手道謝　劉東洋差點哭了

費爾柴德、龍恩堅定表態要為台灣出征WBC！旅外好手返台時程待協調

費爾柴德、龍恩堅定表態要為台灣出征WBC！旅外好手返台時程待協調

樂天痛失黃子鵬...不捨發Thank you文　FA補償方案待定

樂天痛失黃子鵬...不捨發Thank you文　FA補償方案待定

快訊／攻城獅祭出重罰！　朱雲豪多次違反隊規遭扣薪、禁賽1個月

快訊／攻城獅祭出重罰！　朱雲豪多次違反隊規遭扣薪、禁賽1個月

WBC中華隊拍板43人名單！1月15日國訓中心集訓、2月28日出發宮崎

WBC中華隊拍板43人名單！1月15日國訓中心集訓、2月28日出發宮崎

從兄弟打擊教練到WPBL球員　莎菈確定投入女子職棒

從兄弟打擊教練到WPBL球員　莎菈確定投入女子職棒

林安可赴日沒問題！陳鏞基、胡金龍異口同聲：他活在自己世界

林安可赴日沒問題！陳鏞基、胡金龍異口同聲：他活在自己世界

【難怪魔術師要講廢話】老公施展猜心魔術預測妻想法　全部答對竟讓網友笑瘋

熱門新聞

留不住黃子鵬？樂天祭5年以上長約搶綁林立　副領隊曝進度

黃子鵬「回家」加盟台鋼雄鷹！5年6600萬簽約　成隊史首位FA補強

「全力搶黃子鵬」台鋼態度最積極再加碼　樂天一次到位報價恐難留人

黃子鵬隊史首位FA加盟！球迷握手道謝　劉東洋差點哭了

費爾柴德、龍恩堅定表態要為台灣出征WBC！旅外好手返台時程待協調

樂天痛失黃子鵬...不捨發Thank you文　FA補償方案待定

讀者回應

﻿

熱門新聞

1留不住黃子鵬？樂天長約綁林立曝進度

2黃子鵬加盟台鋼雄鷹！5年6600萬簽約

3樂天恐留不住　台鋼狂追黃子鵬

4黃子鵬加盟！球迷讓劉東洋差點哭了

5費仔、龍仔要打WBC　旅外返台有變數?

最新新聞

1日職聯隊2比1力退臺灣山林

2沈彥汝奪聽奧羽球銀牌　中華隊累積4銀4銅

3日本社會人多點開花擊敗海洋

4羅伯斯談朗希成長：哭泣的孩子成戰士

5山本由伸從來不說「把我換下去」

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

FAN ID好處多　俄羅斯歡迎世界

【大哥的女兒就是狂！】新娘不丟扇子改丟「玩具步槍」

【盧秀燕怒了！】賓賓哥校園違規直播　怒批「白目」：永不錄用

青龍獎／李光洙.李先彬青龍獎放閃 金宇彬忍不住笑場XD

青龍獎／玄彬奪影帝！緊擁妻子放閃　孫藝真獲影后…甜喊他本名

【沒人發現就不是偷喝】萌娃趁機狂吸飲料！高度超剛好
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366