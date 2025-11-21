森山曉生6局72球無失分封鎖　日職聯隊2比1力退臺灣山林

▲許賀捷。（圖／樂天桃猿提供）



記者胡冠辰／綜合報導

2025冬盟21日晚間在高雄澄清湖棒球場上演日職聯隊與臺灣山林的正面交鋒，兩隊投手群皆展現壓制力，但日職聯隊適時把握壘上契機，最終以2比1擊敗臺灣山林；日職聯隊先發森山曉生主投6局僅用72球，飆出5次三振沒有失分，成為球隊勝利關鍵。

1局下半森駿太、坂本達也接連敲安讓日職聯隊攻占得點圈，不過盧孟揚及時回穩，靠著三振與隊友守備化解危機；山林打線前兩局同樣未能突破森山曉生的壓制，僅擊出一支安打。

[廣告]請繼續往下閱讀...

比賽節奏在2局下出現轉折，青野拓海選到保送，陽柏翔再補上一安形成一、二壘有人，隨後吉野創士擊出中外野高飛犧牲打送回全場首分，日職聯隊1比0取得領先。

進入5局下半，日職聯隊在兩出局後由庄子雄大選到四壞，隨後麥谷祐介擊出關鍵安打帶有1分打點，助隊將比分擴大至2比0，拿下重要保險分。

臺灣山林直到7局上才成功突破日職聯隊投手群。鐘玉成安打開啟攻勢，張祐嘉再補上一支安打形成一、二壘，林吳晉瑋雖然飛球出局，但許賀捷適時敲出安打，山林將比數縮小為1比2。

7局下半臺灣山林陳聖凱一度連續投出3次四壞球，讓日職聯隊無人出局攻占滿壘，所幸後面日職打線以一個飛球出局、再被守備演出雙殺，臺灣山林驚險守成未再失分。

比賽進入最後半局，臺灣山林面對日職聯隊終結者廣澤優無力反攻，張祐嘉、林吳晉瑋、許賀捷先後遭到三振、飛球、三振，最終以1比2飲恨。