開局就施壓！日本社會人多點開花擊敗海洋　浪川廣之獲選單場MVP

▲日本社會人多點開花擊敗海洋。（圖／中職提供）



記者胡冠辰／綜合報導

2025冬盟日本社會人今（21日）在面對臺灣海洋的交手中展現穩定攻勢，首局就奠定領先基礎，最終以7比4收下勝利；全場貢獻關鍵安打、3打數2安打並敲回1分打點的浪川廣之則獲選單場MVP。

日本社會人一開賽便給海洋先發潘奕誠相當大壓力；柴崎聖人、相羽寬太分別以四壞球與觸身球上壘，仲俁慎之輔適時安打先馳得點，外山優希再以高飛犧牲打送回第二分，社會人首局就取得2比0領先。

海洋雖在2下靠著陳愷佑1分打點的雙殺打追回一分，3下再由曾昱磬敲出安打將比分扳成2比2平手，但日本社會人之後隨即再度掌握主導權。

4上面對海洋換投的李欣穎，社會人靠四壞、二壘安打與投手犯規再度攻佔先機；石飛智洋先憑投手犯規回壘得分，浪川廣之也趁機推進上三壘，隨後元山晶斗高飛犧牲打再添1分，社會人重新將比分帶成4比2。

6上社會人火力再起，山田健太與石飛智洋連續上壘，浪川廣之擊出安打送回第5分，元山晶斗再次以高飛犧牲打建功，將比數擴大為6比2；印出太一此局也敲安，持續給海洋投手群施壓。

7上日本社會人靠海洋失誤再下一城，將比分推進至7比2；海洋在 7下利用顏郁軒滾地球造成失誤追回1分，9下田子杰敲出二壘安打帶回球隊第4分，但最終追分力道有限，仍以4比7敗下陣來。

日本社會人先發長野建大表現穩定，主投5局被擊出6安打失2分，順利收下勝投；而攻擊端最亮眼的浪川廣之，全場3打數2安打、貢獻1分打點，獲選單場MVP。