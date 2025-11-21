從兄弟打擊教練到WPBL球員　莎菈確定投入女子職棒

▲中信兄弟一軍打擊教練莎菈。（圖／截自IG sarahhhedwards）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

中信兄弟一軍打擊教練莎菈（Sarah Edwards）在台灣執教1年後，今日正式迎來職涯下一步，女子職棒聯盟（WPBL）公布最新選秀名單，這位亞洲職棒史上首位女性外籍教練於第3輪第10順位被洛杉磯隊選中，預計重返球員身分，挑戰全新的職棒舞台。

WPBL預計於8月1日開打，聯盟共有舊金山、洛杉磯、紐約與波士頓4隊。本次選秀共有6輪、每輪20選，各隊各選5名球員，共計120人入選。

賽季開始後，各隊名單將從30人縮減至15人。莎菈在選秀中被設定為一壘手，象徵她將從教練回到球員角色，展開職涯另一階段。

選後她透過社群平台表示，「謝謝所有在場上、全世界支持過我的人」、「謝謝洛杉磯」。本季於中職首度執教期間，莎菈在兄弟隊內融入迅速，與球員、教練團保持良好互動，並在球季中以專業能力獲得肯定。

不過兄弟在台灣大賽以1比4不敵樂天桃猿、無緣連霸後，她透過個人社群寫下長文道別。她在貼文中回顧這一年，「這段旅程充滿笑聲、淚水、學習與成長；能以尊嚴與驕傲訴說這一年，是我的榮幸。」

她向球迷致謝，表示「你們齊聲吶喊的聲音仍在我腦海迴盪」，也特別感謝教練團與幕後人員的支持，指出兄弟能延續傳承，是因為團隊的忠誠與奉獻。

面對球員，她留下最深情的一段，「謝謝你們讓我成為你們的朋友、姐妹與教練，謝謝你們信任我。」

莎菈過去以壘球起家，曾效力水牛城大學與霍夫斯特拉大學，並曾代表義大利國家隊出賽，2023年起轉往棒球發展，參加世界盃女子棒球賽，並走上教練之路，曾任費城費城人隊打擊教練。

她在沖繩冬季聯盟與平野惠一結識，隨後受邀加入中信兄弟，成為亞洲職棒史上首位女性教練，象徵台灣職棒在性別平權上的重要進展。

隨著WPBL選秀結果出爐，她的下一步愈趨明朗，告別兄弟後，莎菈將以球員身份重返賽場，迎接女子職棒的新挑戰。

她在告別文寫道，「這是一個非凡的賽季，值得永遠銘記。」這段旅程雖在台灣暫告一段落，但她即將在國際舞台上寫下另一篇章。