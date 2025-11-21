4勝12敗獨行俠再傳噩耗！資深後衛報銷　明年1月前都無法補人

▲艾克森因右膝併發症再度開刀，獨行俠宣佈他本季報銷。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

以4勝12敗在西區倒數的獨行俠，今（21）日再傳噩耗，30 歲的澳洲後衛艾克森（Dante Exum）因休賽季右膝手術後持續出現併發症，必須再次開刀，球團正式宣佈他本季提前報銷。艾克森今夏剛以一年 330 萬美元續留達拉斯，但從訓練營起就始終未被允許參與練球，本季尚未出賽。

身為2014年首輪第5順位新秀，艾克森生涯深受傷勢困擾，本季原本準備迎接在達拉斯的第3年。2023-24 賽季他出賽55 場，作為替補控衛與外線防守者，協助球隊闖進 NBA 總冠軍賽；上季則僅打了 20 場。

為了在 8 月順利簽回他，前總管哈里森（Nico Harrison）甚至採用「裁掉並攤提」方式處理普羅斯珀（Olivier-Maxence Prosper）的薪資，該筆金額未來3年將持續留在帳上。獨行俠也在開季前做出多個裁員決定，包括釋出人氣後衛史密斯（Dennis Smith Jr.），確保名單有位置留給艾克森。

▲艾克森曾助獨行俠打進 2024 年總冠軍賽，如今再次遭遇傷勢打擊。（圖／達志影像／美聯社）

然而如今不僅失去艾克森，球隊也因薪資制度被徹底綁住手腳。《 ESPN 》薪資專家馬克斯（Bobby Marks）指出，獨行俠目前15 人名單已滿 ，若要填補艾克森的空缺必須先將他裁掉，但更麻煩的是球隊受到第2層硬上限（Second Apron）限制，當地時間1 月 6 日之前無法簽下任何新球員。

艾克森過去2季替獨行俠出戰 75 場例行賽，場均 8 分、2.4 籃板、2.8 助攻，並留下不少亮眼時刻；他的報銷對現階段戰力吃緊的達拉斯而言，無疑是又一重大打擊。