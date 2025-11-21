運動雲

庫明加自認成勇士代罪羔羊？某高層：他是全NBA最搶手交易籌碼

▲▼勇士庫明加。（圖／達志影像／美聯社）

▲庫明加被視為全NBA最頂級交易資產之一，他的未來備受矚目。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

勇士開季僅拿下9勝8敗，團隊狀況起伏不定，陣中前場大物庫明加（Jonathan Kuminga）再度成為外界關注的焦點。據NBA名記史坦（Marc Stein ）報導，一名匿名 NBA 高層直言，庫明加如今被視為全聯盟最具價值的交易資產之一，勇士今夏在續約談判中的強硬立場，就是為了讓他簽下一份「可交易的合約」。

庫明加今夏曾傳出想離開勇士，但最終成功爭取到接近原本期望的延長合約，兩年 4850 萬美元。儘管如此，勇士老將與年輕球員之間的緊張氣氛沒有消失。

有報導指出，球隊資深球員認為年輕人存在「個人目標」，格林（Draymond Green）先前的言論也被解讀為是在影射庫明加與波傑姆斯基（Brandin Podziemski）。據悉，庫明加感覺自己正被塑造成休息室動盪的代罪羔羊。

▲▼勇士庫明加、波傑姆斯基、獨行俠戴維斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲若勇士尋求補強明星，庫明加勢必成為最關鍵的交易籌碼。（圖／達志影像／美聯社）

隨著內部緊張氣氛升溫，各隊對庫明加的興趣反而更強烈。一位匿名高層就直言，「這是全聯盟最好的交易籌碼之一。」勇士之所以在夏天採取強硬立場，就是要確保這位23歲前鋒能留在隊上、成為未來交易補強明星的必要籌碼。

庫明加本季繳出場均13.8分、6.6籃板、2.8助攻，已有3場得分超過24分，展現亮眼的成長曲線。作為勇士唯一年薪超過2000萬的年輕主力，他的合約也更有利於匹配薪資。

儘管如此，他在球隊的定位卻因膝蓋傷勢與先發調整而更加模糊，與勇士的關係也被外界形容為「微妙」。外界推估，一旦勇士決定在柯瑞（Stephen Curry）與巴特勒（Jimmy Butler）身邊補強第3位明星球員，庫明加幾乎必然會出現在談判包裹中。

