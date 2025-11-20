男上加男！暴龍巴恩斯快攻「吻別」七六人麥肯

▲巴恩斯。（圖／路透）

多倫多暴龍今（20）日以121比112擊敗費城七六人，暴龍前鋒巴恩斯（Scottie Barnes）在比賽中「吻別」七六人新星麥肯（Jared McCain）成為亮點。

暴龍近況火熱，今日在客場擊敗七六人後，收下5連勝，整體戰績提升至10勝5敗，其中客場表現亮眼，已拿下7勝3敗。雖然此役上半場落後，但暴龍在第3節開局打出18比7攻勢反超，並一路保持領先。

本場第3節末段，也出現暴龍前鋒巴恩斯的趣味畫面，當時隊友謝德（Jamal Shead）完成抄截後傳球給快速推進的巴恩斯，巴恩斯切入禁區時，對七六人後衛麥肯送上飛吻，隨後直接雙手灌籃，引發全場驚呼。

Scottie Barnes BLEW A KISS at Jared McCain before dunking it pic.twitter.com/QrE3EF5fY4 — Bleacher Report (@BleacherReport) November 20, 2025

巴恩斯向來以場上表情、動作搞笑著稱，此次「飛吻灌籃」也延續他一貫的風格，他本場拿下16分、9籃板、5助攻、1抄截、1阻攻，但也出現全場最多的5次失誤。暴龍得分則由英格雷（Brandon Ingram）與巴雷特（RJ Barrett）各貢獻22分領軍，全隊共有6人得分上雙。

巴恩斯過去也多次因「奇特舉動」受到球迷關注，包括去年全明星周技巧挑戰賽中，他曾以背向投籃方式出手，或在隊友搶下籃板時做出誇張慶祝，皆成為網路討論焦點。

儘管搞笑，但巴恩斯本季依舊維持穩定輸出，在這場比賽前，他場均可得19.4分，命中率50.2%，另有7.7籃板、5.3助攻、1.4抄截及1.8火鍋，展現全方位能力。