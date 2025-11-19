張景淯寫中職生涯最多用球！化解滿壘危機振奮　盼冬盟以賽代訓

▲張景淯。（圖／中職提供）

記者楊舒帆／高雄報導

台灣山林19日以1比3不敵日本社會人，但先發左投張景淯繳出5局失2分的內容，其中單場82球寫下他投入中職以來最多用球數，他坦言「有收穫」，尤其第五局化解滿壘危機讓他相當振奮。

張景淯1局下遭日本社會人突破防線，被敲安打、送出保送並形成滿壘，接著再因保送讓對手先馳得點，之後再因滾地球失1分，陷入2比0落後。他坦言：「很久沒比賽了，進入狀況花了點時間。」

距離上次登板已將近一個多月，最後一次例行賽登板是10月3日，他說中間雖然持續在牛棚調整，此戰要重新適應比賽節奏和天氣。

不過從第二局起逐漸找回節奏，直到5局下再度碰上危機，被敲安打後連續兩次保送形成滿壘。他表示那局用球數偏多，「雖然感覺不會累，但身體已經開始反應，所以控球有一點點飄掉，所幸最後有拉回來，結果是好的。」

當教練走上投手丘時，他笑說自己並沒有緊張會被換投，「第一局教練都沒有喊暫停，我就覺得他蠻相信我的。」最後成功守住局面，他說：「教練相信我，畢竟是一比分的比賽，對方也是很好的球隊，自己有把握住。」

張景淯此戰唯一一次三振出現在滿壘時，他透露原本捕手林吳晉瑋想要配直球，但他想改丟曲球：「因為他（打者）已經看了很多直球，想來點不一樣的，我也對曲球很有自信。最後能用曲球三振，還滿開心最後有配球成功。」

談到冬盟目標，他表示希望透過比賽累積實戰經驗，持續改善控球，「今年下半季比較多在二軍，一軍時間比較少，能在有觀眾、正式比賽的氛圍去磨練，是很好的機會。希望在冬盟把需要的東西練起來。」