從洋基到光芒再到白襪　昔外野手頂級新秀佩雷拉又被交易

▲ 佩雷拉（Everson Pereira） 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

美國職棒大聯盟芝加哥白襪今（19）日與坦帕灣光芒達成多人大交易，外野手佩雷拉（Everson Pereira）與小聯盟內野手莫瑞（Tanner Murray）將轉戰白襪，而光芒則換回右投戈梅茲（Yoendrys Gómez）及威爾森（Steven Wilson）。

24 歲的佩雷拉曾被視為頂尖新秀之一，2023 年在 2 個小聯盟層級合計敲出 .300 打擊率、18 轟與 64 分打點。但升上大聯盟後始終無法站穩，2023 年替洋基出賽 27 場僅打擊 .151，沒有開轟。今年 7 月他被交易至光芒，但因右手肘在今年 6 月做過手術，整季僅在光芒出賽 23 場，打擊率 .138、2 轟、8 打點。

白襪同時獲得 26 歲的小聯盟內野手莫瑞。莫瑞本季在 3A 出賽 137 場，擊出 18 發全壘打，貢獻 58 分打點。 光芒方面，收到兩名投手補強戰力。

31 歲的威爾森本季在白襪出賽 59 場，繳出 2 勝 2 敗、防禦率 3.42，另有 2 次救援。26 歲的戈梅茲則在白襪、洋基及道奇之間輾轉，本季合計 9 場先發、12 場救援，拿下 3 勝 3 敗，防禦率 5.17。

此外，白襪也在另一筆交易中向紅襪換得左投墨菲（Chris Murphy），並將左投艾拉德（Fraser Ellard）放入Voluntary Retired名單。 光芒今日也另將右投歐茲（Eric Orze）交易到雙城、將內野手葛雷（Tristan Gray）送往紅襪，分別換回小聯盟右投季斯汀（Jacob Kisting）與古瑞羅（Luis Guerrero）。

球隊同時指定外野手佛雷利（Jake Fraley）、莫瑞爾（Christopher Morel）讓渡，右投惠特利（Forrest Whitley）則獲准離隊追求日職合約。

關鍵字： 白襪光芒派瑞拉多人大交易MLB

