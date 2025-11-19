黃筱雯帶傷上場　WB盃年終賽4強淘汰無緣衛冕

▲黃筱雯因傷勢累積，年終賽採取「輕鬆打」調節全年節奏。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

在印度大諾伊達舉行的WB盃年終賽中，台灣女子拳擊名將黃筱雯帶傷出賽，18日於女子54公斤級4強賽以0比4不敵地主選手普里蒂（Preeti Preeti），錯失晉級冠軍戰的機會，無緣衛冕金牌。

世界拳擊聯盟（World Boxing，WB）2024年首度舉辦WB盃總決賽時，黃筱雯曾以4比1擊敗蒙古選手奪金。今年她背負衛冕壓力，所在量級共有6名選手參賽，首輪免戰後便在4強迎戰印度選手普里蒂。

黃筱雯在第一回合憑藉身高與臂展優勢，以左刺拳多次有效擊中對手，並以右拳組合掌控距離，有兩位裁判給予10分；然而自第2回合起攻勢轉趨保守，遭對手抓準機會多次近身攻擊，黃筱雯頭部屢被命中，讓裁判評分逐漸倒向普里蒂。

第3回合情勢依舊無法扭轉，黃筱雯因左手傷勢明顯不敢出拳，只能靠右拳零星反擊，最終落敗。

黃筱雯今年9月摘下個人第3面世錦賽金牌，卻在當時傷及右手大拇指；10月全運會雖成功達成5連霸，但左手腕再度受傷，治療時疼痛難耐。儘管身上至少有3處傷勢，她仍以WB積分第1身分出戰年終賽，可惜無緣晉級。

教練劉宗泰接受中央社訪問表示，今年國際賽程密集，為了積分不得不連續出賽，使得黃筱雯傷勢累積。他坦言，這次年終賽採「輕鬆打」，避免傷勢惡化。黃筱雯返台後2週仍需參加國手選拔，訓練強度難以拿捏，「不練不行，拉強度又怕傷勢更嚴重，對選手真的很為難。」