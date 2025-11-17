運動雲

挪威睽違26年重返世界盃　義大利又涼了？連3屆跌入附加賽

記者游郁香／綜合報導

「挪威神鋒」哈蘭德（Erling Haaland）再度展現致命殺手本能！他在聖西羅球場短短2分鐘內梅開二度，率隊以4比1痛宰義大利，正式鎖定I組頭名，成功拿下睽違26年的世界盃門票，重返自1998年以來的最高殿堂。哈蘭德本屆資格賽攻入16球，追平波蘭神射萊萬（Robert Lewandowski）創下的歐洲區紀錄。

義大利在賽前已清楚明白，若想直接晉級，必須以9比0以上的極端比分擊敗挪威，才能在積分相同情況下靠淨勝球反超。不過，現實卻迎來更殘酷的結果，藍衫軍在主場以1比4慘敗，積分落後6分，眼睜睜看著挪威以10戰全勝昂首晉級。

▲▼挪威神鋒哈蘭德。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈蘭德短短2分鐘梅開二度，率挪威重返世界盃。（圖／達志影像／美聯社）

這場失利也讓義大利再次陷入熟悉的惡夢。2018與2022年他們皆在附加賽止步，錯過世界盃舞台，如今2026年的命運似乎又走上同樣軌跡。

比賽上半場由義大利率先發難，第11分鐘，年僅20歲的皮奧・埃斯波西託（Francesco Pio Esposito）接球後轉身射門破網，為主隊先開紀錄。但下半場形勢急轉直下，挪威調整節奏後全面壓制對手。

第63分鐘，努薩（Antonio Nusa）禁區突破射入近角，扳平比數。隨後哈蘭德開始接管比賽，第78分鐘，他接到博布（Oscar Bobb）傳球凌空破門；僅1分鐘後，索斯特維特（Kristian Thorstvedt）右路傳中，哈蘭德門前推射得手，完成梅開二度。

▲▼挪威神鋒哈蘭德。（圖／達志影像／美聯社）

▲挪威全隊在聖西羅慶祝勝利，寫下自1998年以來的歷史時刻。（圖／達志影像／美聯社）

補時階段，效力狼隊的斯特蘭德・拉爾森（Jorgen Strand Larsson）更錦上添花，以弧線球破門鎖定勝局，讓挪威在聖西羅的夜晚成為歷史時刻。

義大利主帥加圖索（Gennaro Gattuso）在場邊神情凝重，這場敗仗讓他不得不轉而備戰附加賽。根據官方公告，附加賽抽籤將於11月20日舉行，義大利將以種子隊身分出戰，並於2026年3月26日進行準決賽，預計在貝加莫「新百倫球場」（New Balance Arena）舉行。若晉級決賽，3月31日將決定最終命運，屆時由抽籤決定是否享有主場優勢。

關鍵字： 足球世界盃挪威義大利哈蘭德世界盃資格賽

