獨行俠頭痛！戴維斯再傷停7到10天　出賽時間竟不如菜鳥弗拉格

▲戴維斯因左小腿拉傷將再缺陣至少7到10天，總上場時間竟不如菜鳥弗拉格。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

達拉斯獨行俠今（17）日宣布，明星長人戴維斯（Anthony Davis）因左小腿拉傷，將再休養至少7到10天，無緣出戰對拓荒者之戰，這也是他連續第9場缺席。自2月交易來到達拉斯以來，戴維斯僅出賽14場、上場415分鐘，甚至少於天才新秀弗拉格（Cooper Flagg）的441分鐘。

戴維斯周末經過複檢後，球團更新復出時間表，確認他仍需進一步休養。總教練奇德（Jason Kidd）無奈表示，「他很想回到場上幫助球隊，但這7到10天的時間能讓他好好恢復、變得更強壯。希望屆時他就能重新上場。」

戴維斯原本計畫在11月9日客場對巫師的比賽復出，那也是獨行俠11月唯一的勝場。然而據《ESPN》報導，球隊老闆杜蒙（Patrick Dumont）親自否決了這一決定。

▲戴維斯自加盟達拉斯以來僅出賽14場，傷勢成最大隱憂。（圖／達志影像／美聯社）

消息指出，杜蒙在內部會議上明確表態，除非收到能證明戴維斯沒有加重小腿傷勢風險的醫學報告，否則他不會批准復出。他採納了球團健康與表現總監比爾斯博羅（Johann Bilsborough）的保守建議，而非戴維斯私人醫療團隊的評估。

球團擔心若讓戴維斯太快上場，恐導致左腳跟腱斷裂，這正是溜馬少主哈利伯頓（Tyrese Haliburton）在總決賽期間遭遇的慘痛傷勢。

戴維斯自2月透過「唐西奇（Luka Doncic）交易案」加盟以來，僅為獨行俠出賽14場，以及幾場附加賽。這筆震撼聯盟的交易，最終也導致球團總管哈里森（Nico Harrison）遭解職。

根據統計，天才新秀「旗子哥」弗拉格（Cooper Flagg）本季已替獨行俠出賽13場、上場441分鐘，反觀戴維斯自年初加盟以來只打了14場例行賽、總上場時間415分鐘，這位10屆全明星長人傷病不斷，最近更捲入交易傳聞中。