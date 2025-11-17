運動雲

>

獨行俠頭痛！戴維斯再傷停7到10天　出賽時間竟不如菜鳥弗拉格

▲▼勇士庫明加、波傑姆斯基、獨行俠戴維斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲戴維斯因左小腿拉傷將再缺陣至少7到10天，總上場時間竟不如菜鳥弗拉格。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

達拉斯獨行俠今（17）日宣布，明星長人戴維斯（Anthony Davis）因左小腿拉傷，將再休養至少7到10天，無緣出戰對拓荒者之戰，這也是他連續第9場缺席。自2月交易來到達拉斯以來，戴維斯僅出賽14場、上場415分鐘，甚至少於天才新秀弗拉格（Cooper Flagg）的441分鐘。

戴維斯周末經過複檢後，球團更新復出時間表，確認他仍需進一步休養。總教練奇德（Jason Kidd）無奈表示，「他很想回到場上幫助球隊，但這7到10天的時間能讓他好好恢復、變得更強壯。希望屆時他就能重新上場。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

戴維斯原本計畫在11月9日客場對巫師的比賽復出，那也是獨行俠11月唯一的勝場。然而據《ESPN》報導，球隊老闆杜蒙（Patrick Dumont）親自否決了這一決定。

▲▼獨行俠戴維斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲戴維斯自加盟達拉斯以來僅出賽14場，傷勢成最大隱憂。（圖／達志影像／美聯社）

消息指出，杜蒙在內部會議上明確表態，除非收到能證明戴維斯沒有加重小腿傷勢風險的醫學報告，否則他不會批准復出。他採納了球團健康與表現總監比爾斯博羅（Johann Bilsborough）的保守建議，而非戴維斯私人醫療團隊的評估。

球團擔心若讓戴維斯太快上場，恐導致左腳跟腱斷裂，這正是溜馬少主哈利伯頓（Tyrese Haliburton）在總決賽期間遭遇的慘痛傷勢。

戴維斯自2月透過「唐西奇（Luka Doncic）交易案」加盟以來，僅為獨行俠出賽14場，以及幾場附加賽。這筆震撼聯盟的交易，最終也導致球團總管哈里森（Nico Harrison）遭解職。

根據統計，天才新秀「旗子哥」弗拉格（Cooper Flagg）本季已替獨行俠出賽13場、上場441分鐘，反觀戴維斯自年初加盟以來只打了14場例行賽、總上場時間415分鐘，這位10屆全明星長人傷病不斷，最近更捲入交易傳聞中。

關鍵字： NBA達拉斯獨行俠戴維斯弗拉格奇德唐西奇

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

金色Logo專屬大咖！大谷翔平明年續披榮耀戰袍　全聯盟僅6人入選

金色Logo專屬大咖！大谷翔平明年續披榮耀戰袍　全聯盟僅6人入選

統一獅有望公布兩大消息！高志綱傳轉任巡迴教練　林安可旅外近定案

統一獅有望公布兩大消息！高志綱傳轉任巡迴教練　林安可旅外近定案

韓國2戰23保送！吳昇桓講重話　韓媒憂WBC投手控球成致命傷

韓國2戰23保送！吳昇桓講重話　韓媒憂WBC投手控球成致命傷

2021曾以自培選手加入統一！　獅隊回應網羅曾仁和可能

2021曾以自培選手加入統一！　獅隊回應網羅曾仁和可能

馮健庭「野球人生終了」惹誤會！　桃猿首波戰力外名單5人成形

馮健庭「野球人生終了」惹誤會！　桃猿首波戰力外名單5人成形

西武持續緊追林安可！高層來台確認洽談　獅隊：最快明天公布

西武持續緊追林安可！高層來台確認洽談　獅隊：最快明天公布

庫明加外還有1勇士主力恐被交易　灣區追戴維斯可能性曝

庫明加外還有1勇士主力恐被交易　灣區追戴維斯可能性曝

對戰11連勝飛了！9局金周元夯追平轟　日韓交流賽雙方7比7和局收場

對戰11連勝飛了！9局金周元夯追平轟　日韓交流賽雙方7比7和局收場

全場狂敲16安、5人貢獻多打點　臺灣海洋「海嘯打線」15比1痛宰山林

全場狂敲16安、5人貢獻多打點　臺灣海洋「海嘯打線」15比1痛宰山林

李珠珢遠征日本疑遭「近距離吃豆腐」　球迷氣炸

李珠珢遠征日本疑遭「近距離吃豆腐」　球迷氣炸

圭賢「超愛你」變很標準 始源一旁緊張喊：小心！XD

熱門新聞

金色Logo專屬大咖！大谷翔平明年續披榮耀戰袍　全聯盟僅6人入選

統一獅有望公布兩大消息！高志綱傳轉任巡迴教練　林安可旅外近定案

韓國2戰23保送！吳昇桓講重話　韓媒憂WBC投手控球成致命傷

2021曾以自培選手加入統一！　獅隊回應網羅曾仁和可能

馮健庭「野球人生終了」惹誤會！　桃猿首波戰力外名單5人成形

西武持續緊追林安可！高層來台確認洽談　獅隊：最快明天公布

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷翔平明年續披金色Logo榮耀戰袍

2統一獅高志綱傳轉任巡迴教練

3韓國對日23保送曝致命傷！吳昇桓講重話

4統一獅回應網羅曾仁和可能

5桃猿首波戰力外名單5人成形

最新新聞

1聽奧代表團拜會國際聽障運動總會主席

2巫翊俅奪120+公斤級硬舉金牌

3穆迪單節7記三分轟新高32分　勇士3連勝

4太平洋縱谷馬拉松登場　花蓮市區交管一次看

5校長之子打假球判4年9月　涉「偽證」被抓包更慘

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

兄弟3自培投手加入冬盟　彭政閔點名20歲潛力左腕拚明年合約

台灣山林穿棕紅球衣亮相！彭政閔笑說像樂天：希望延續他們氣勢

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

彭政閔期待余謙冬盟磨練投出身價：不希望只能在這看到他

【躲太陽大作戰】多慧想找陰影馬上被抓包XD

謝和弦「以前滿喜歡館長」　已棄追..曝「中國千萬邀約」

遭調侃「奶奶過世被家寧要錢」 Andy走鐘獎台下苦笑跟唱

「電話手勢看出世代差異」 EXO KAI遭受年齡爆擊XD

【雞排呢？】台大大氣系學生放鴿子　400人白等：失望！

【眼鏡蛇闖龍井圖書館】文青女被咬傷驚叫：溜進閱覽區了
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366