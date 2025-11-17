金色Logo專屬大咖！大谷翔平明年續披榮耀戰袍　全聯盟僅6人入選

▲大谷翔平穿金色LOGO球衣。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

美國大型球員卡公司 Topps 於17日（台灣時間）正式公布，包含道奇球星大谷翔平在內，共有 6 名選手將在 2026 年球季穿上繡有金色 MLB 標誌的特殊版球衣。此制度自 2024 年起啟用，僅限前一年獲得年度大獎的球員配戴，被視為象徵「超一流球星」的特殊榮譽。

過去 MLB 球衣後領皆繡上紅、藍、白色的標準版 MLB Logo，但自本季起，只有前一年獲選最有價值球員（MVP）、賽揚獎、以及新人王的球員，才能將此 Logo 換為金色。

今年獲此榮耀的共有六人，分別是奪下兩聯盟 MVP 的大谷翔平與洋基強打賈吉（Aaron Judge）、拿下賽揚獎的海盜新星斯基恩斯（Paul Skenes）與老虎左投斯庫巴爾（Tarik Skubal），以及新人王得主勇士捕手鮑德溫（Drake Baldwin）與運動家內野手卡茲（Nick Kurtz）。值得一提的是，大谷、賈吉與斯庫巴爾皆是二連霸入選，再加上去年拿下新人王的斯基恩斯，使得今年名單中有四人與去年完全相同。

大谷翔平本季在美聯打出極具說服力的成績，於14日奪下生涯第 4 座 MVP，並連續 3 年以全票當選，累積四度滿票，堪稱前所未見的壓倒性表現。他的四座 MVP 僅次於邦茲的八座，排名史上第二；連續三年獲獎則為史上第二長紀錄，僅輸邦茲於 2001 至 2004 年連四年獲獎。

大谷 2024 球季交出亮眼的二刀流成績，打擊端敲出生涯新高的 55 發全壘打，並繳出打擊率 2成82、102 打點、聯盟第一的 146 得分，以及長打率 .622、OPS 1.014 的聯盟頂尖成績。投手方面則在 14 場出賽中投 47 局，送出 62 次三振，防禦率 2.87。