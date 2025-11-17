運動雲

>

金色Logo專屬大咖！大谷翔平明年續披榮耀戰袍　全聯盟僅6人入選

▲大谷翔平穿金色LOGO球衣。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平穿金色LOGO球衣。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

美國大型球員卡公司 Topps 於17日（台灣時間）正式公布，包含道奇球星大谷翔平在內，共有 6 名選手將在 2026 年球季穿上繡有金色 MLB 標誌的特殊版球衣。此制度自 2024 年起啟用，僅限前一年獲得年度大獎的球員配戴，被視為象徵「超一流球星」的特殊榮譽。

過去 MLB 球衣後領皆繡上紅、藍、白色的標準版 MLB Logo，但自本季起，只有前一年獲選最有價值球員（MVP）、賽揚獎、以及新人王的球員，才能將此 Logo 換為金色。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今年獲此榮耀的共有六人，分別是奪下兩聯盟 MVP 的大谷翔平與洋基強打賈吉（Aaron Judge）、拿下賽揚獎的海盜新星斯基恩斯（Paul Skenes）與老虎左投斯庫巴爾（Tarik Skubal），以及新人王得主勇士捕手鮑德溫（Drake Baldwin）與運動家內野手卡茲（Nick Kurtz）。值得一提的是，大谷、賈吉與斯庫巴爾皆是二連霸入選，再加上去年拿下新人王的斯基恩斯，使得今年名單中有四人與去年完全相同。

大谷翔平本季在美聯打出極具說服力的成績，於14日奪下生涯第 4 座 MVP，並連續 3 年以全票當選，累積四度滿票，堪稱前所未見的壓倒性表現。他的四座 MVP 僅次於邦茲的八座，排名史上第二；連續三年獲獎則為史上第二長紀錄，僅輸邦茲於 2001 至 2004 年連四年獲獎。

大谷 2024 球季交出亮眼的二刀流成績，打擊端敲出生涯新高的 55 發全壘打，並繳出打擊率 2成82、102 打點、聯盟第一的 146 得分，以及長打率 .622、OPS 1.014 的聯盟頂尖成績。投手方面則在 14 場出賽中投 47 局，送出 62 次三振，防禦率 2.87。

關鍵字： 標籤:大谷翔平MLB球衣金色標誌年度大獎MVP

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

金色Logo專屬大咖！大谷翔平明年續披榮耀戰袍　全聯盟僅6人入選

金色Logo專屬大咖！大谷翔平明年續披榮耀戰袍　全聯盟僅6人入選

2021曾以自培選手加入統一！　獅隊回應網羅曾仁和可能

2021曾以自培選手加入統一！　獅隊回應網羅曾仁和可能

馮健庭「野球人生終了」惹誤會！　桃猿首波戰力外名單5人成形

馮健庭「野球人生終了」惹誤會！　桃猿首波戰力外名單5人成形

西武持續緊追林安可！高層來台確認洽談　獅隊：最快明天公布

西武持續緊追林安可！高層來台確認洽談　獅隊：最快明天公布

對戰11連勝飛了！9局金周元夯追平轟　日韓交流賽雙方7比7和局收場

對戰11連勝飛了！9局金周元夯追平轟　日韓交流賽雙方7比7和局收場

庫明加外還有1勇士主力恐被交易　灣區追戴維斯可能性曝

庫明加外還有1勇士主力恐被交易　灣區追戴維斯可能性曝

全場狂敲16安、5人貢獻多打點　臺灣海洋「海嘯打線」15比1痛宰山林

全場狂敲16安、5人貢獻多打點　臺灣海洋「海嘯打線」15比1痛宰山林

韓國2戰23保送！吳昇桓講重話　韓媒憂WBC投手控球成致命傷

韓國2戰23保送！吳昇桓講重話　韓媒憂WBC投手控球成致命傷

李珠珢遠征日本疑遭「近距離吃豆腐」　球迷氣炸

李珠珢遠征日本疑遭「近距離吃豆腐」　球迷氣炸

台灣國際滑輪溜冰公開賽　「滑輪女王」楊合貞領潛培代表隊展佳績

台灣國際滑輪溜冰公開賽　「滑輪女王」楊合貞領潛培代表隊展佳績

【眼鏡蛇闖龍井圖書館】文青女被咬傷驚叫：溜進閱覽區了

熱門新聞

金色Logo專屬大咖！大谷翔平明年續披榮耀戰袍　全聯盟僅6人入選

2021曾以自培選手加入統一！　獅隊回應網羅曾仁和可能

馮健庭「野球人生終了」惹誤會！　桃猿首波戰力外名單5人成形

西武持續緊追林安可！高層來台確認洽談　獅隊：最快明天公布

對戰11連勝飛了！9局金周元夯追平轟　日韓交流賽雙方7比7和局收場

庫明加外還有1勇士主力恐被交易　灣區追戴維斯可能性曝

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷翔平明年續披金色Logo榮耀戰袍

2統一獅回應網羅曾仁和可能

3桃猿首波戰力外名單5人成形

4林安可FA動向受關注

5日韓交流賽雙方7比7和局收場

最新新聞

1詹皇有望19日本季首秀締歷史紀錄

2安賢民連兩天炸裂東蛋　日監督大讚：大聯盟級選手

3NFL球星紐約街頭遭槍擊！　情況危急

4統一獅高志綱傳轉任巡迴教練

5辛納再勝小蠻牛！強勢衛冕年終賽冠軍

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

兄弟3自培投手加入冬盟　彭政閔點名20歲潛力左腕拚明年合約

台灣山林穿棕紅球衣亮相！彭政閔笑說像樂天：希望延續他們氣勢

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

彭政閔期待余謙冬盟磨練投出身價：不希望只能在這看到他

【躲太陽大作戰】多慧想找陰影馬上被抓包XD

遭調侃「奶奶過世被家寧要錢」 Andy走鐘獎台下苦笑跟唱

謝和弦「以前滿喜歡館長」　已棄追..曝「中國千萬邀約」

「電話手勢看出世代差異」 EXO KAI遭受年齡爆擊XD

【雞排呢？】台大大氣系學生放鴿子　400人白等：失望！

【眼鏡蛇闖龍井圖書館】文青女被咬傷驚叫：溜進閱覽區了
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366