字母哥霸氣幫湖人菜鳥討回「首分球」　唐西奇感謝：很尊敬他

Luka Doncic kept asking the ref to give the game ball to the Lakers for Adou Thiero's first NBA points but he wouldn't



Giannis Antetokounmpo got it for them ????pic.twitter.com/PJ9oSn3hwH — Fullcourtpass (@Fullcourtpass) November 16, 2025

記者游郁香／綜合報導

洛杉磯湖人與密爾瓦基公鹿之戰賽後出現暖心一幕，湖人菜鳥席耶羅（Adou Thiero）此役拿下NBA生涯首分，隊友原本想替他留下比賽用球作紀念，卻一度被裁判攔下。就在雙方僵持時，公鹿一哥「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）挺身而出，親自幫忙把球討回。

▲字母哥親自將比賽用球交給湖人，幫助新秀席耶羅留住生涯紀念球。（圖／達志影像／美聯社）

比賽結束後，湖人前鋒范德比爾特（Jarred Vanderbilt）緊抱著球不放，與拉拉維亞（Jake LaRavia）一同與裁判爭論，希望把球留給席耶羅作紀念。不過裁判仍堅持收回，場面一度僵持。

此時「字母哥」主動上前，從裁判手中拿走球，再親手交給湖人「金童」唐西奇（Luka Doncic）。唐西奇賽後受訪時感謝地說，「我們為了那顆球爭了一陣子，花了不少時間，裁判就是不給。後來是Giannis出面把球交給我，我真的很尊敬他。」

GIANNIS SAVED THE DAY: Luka Doncic & the Los Angeles Lakers asked the ref to give the game ball to the team for Adou Thiero’s first NBA points, but, the ref wouldn’t.



Giannis Antetokounmpo spoke to the refs & gave it to the Lakers & Thiero.



Respect! ❤️???? pic.twitter.com/64pAv2XzZ3 — Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) November 16, 2025

對任何球員來說，生涯首分都是難忘的時刻，尤其對仍在努力尋找定位的新秀更具意義。安戴托昆波放下隊伍立場，幫助對手的菜鳥成就回憶，展現出跨越勝負的理解與尊重。

ADOU THIERO INSANE DUNK FOR HIS FIRST NBA CAREER POINTS ???????????? pic.twitter.com/ipWFwzgD2d — LakeShowYo (@LakeShowYo) November 16, 2025

有趣的是，這與他兩年前的舉動形成強烈對比。2023年12月，「字母哥」曾在對溜馬的比賽中飆出生涯新高64分，他以為溜馬人員把比賽球留給拿下生涯首分的菜鳥奇布威（Oscar Tshiebwe），暴怒衝進溜馬的球員通道要球，引爆雙方口角與混亂。

印城主帥卡萊爾（Rick Carlisle）當時解釋，溜馬拿的是備用球，真正的比賽球在公鹿保安人員手上。事後「字母哥」終於拿到球，但他覺得球被掉包了，「它感覺不像比賽球，感覺像是一顆全新的球。」再度引來口水戰，遭溜馬少主哈利伯頓（Tyrese Haliburton）回嗆，「怎麼可能摸得出來是不是比賽用球。」

▲湖人菜鳥席耶羅拿下NBA生涯首分。（圖／達志影像／美聯社）