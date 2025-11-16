運動雲

字母哥霸氣幫湖人菜鳥討回「首分球」　唐西奇感謝：很尊敬他

記者游郁香／綜合報導

洛杉磯湖人與密爾瓦基公鹿之戰賽後出現暖心一幕，湖人菜鳥席耶羅（Adou Thiero）此役拿下NBA生涯首分，隊友原本想替他留下比賽用球作紀念，卻一度被裁判攔下。就在雙方僵持時，公鹿一哥「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）挺身而出，親自幫忙把球討回。

▲▼湖人唐西奇、里夫斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲字母哥親自將比賽用球交給湖人，幫助新秀席耶羅留住生涯紀念球。（圖／達志影像／美聯社）

比賽結束後，湖人前鋒范德比爾特（Jarred Vanderbilt）緊抱著球不放，與拉拉維亞（Jake LaRavia）一同與裁判爭論，希望把球留給席耶羅作紀念。不過裁判仍堅持收回，場面一度僵持。

此時「字母哥」主動上前，從裁判手中拿走球，再親手交給湖人「金童」唐西奇（Luka Doncic）。唐西奇賽後受訪時感謝地說，「我們為了那顆球爭了一陣子，花了不少時間，裁判就是不給。後來是Giannis出面把球交給我，我真的很尊敬他。」

對任何球員來說，生涯首分都是難忘的時刻，尤其對仍在努力尋找定位的新秀更具意義。安戴托昆波放下隊伍立場，幫助對手的菜鳥成就回憶，展現出跨越勝負的理解與尊重。

有趣的是，這與他兩年前的舉動形成強烈對比。2023年12月，「字母哥」曾在對溜馬的比賽中飆出生涯新高64分，他以為溜馬人員把比賽球留給拿下生涯首分的菜鳥奇布威（Oscar Tshiebwe），暴怒衝進溜馬的球員通道要球，引爆雙方口角與混亂。

印城主帥卡萊爾（Rick Carlisle）當時解釋，溜馬拿的是備用球，真正的比賽球在公鹿保安人員手上。事後「字母哥」終於拿到球，但他覺得球被掉包了，「它感覺不像比賽球，感覺像是一顆全新的球。」再度引來口水戰，遭溜馬少主哈利伯頓（Tyrese Haliburton）回嗆，「怎麼可能摸得出來是不是比賽用球。」

▲▼湖人菜鳥席耶羅拿下NBA生涯首分。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人菜鳥席耶羅拿下NBA生涯首分。（圖／達志影像／美聯社）

