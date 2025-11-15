第一指名陷低潮　余謙點出今年最大問題　冬盟磨練盼找回球速

▲余謙 。（圖／中信兄弟提供）

記者王真魚／高雄報導

中信兄弟右投余謙作為球隊2020年第一指名，至今仍尚未站穩一軍，今年球季結束後加入冬季聯盟持續磨練，冬盟總教練彭政閔期待他投出應有身價。回顧今年，余謙坦言主要受球速落差、投球機制跑掉以及體能下滑影響，甚至在7、8月出現手臂不適的狀況，希望透過冬盟把球速找回來。

余謙透露，今年整季最大的問題是「球速落差太大」。春訓時球速一度只有136公里，他坦言與去年相比差距過大，主因是投球機制跑掉，加上體能下滑，使身體無法有效投出應有速度。

隨著賽季後段狀況回穩，他的球速一度拉升至147公里，「那時候身體很有張力、很亢奮」，但回到二軍後，球速又再度下降，「這樣的速度落差，是我今年最想解決的問題。」

今年7、8月間，余謙曾出現手部不適，他表示並非舊傷復發，而是「第一次遇到」的新狀況。他透露，去年前往沖繩參加冬季聯盟時曾受傷，今年春訓也有胸口不適的情況，但季中手部不舒服主要與骨刺相關，對他而言是全新的挑戰。

從自身檢視後，他認為投球不穩的根本原因在沒有正確使用身體，「要怎麼控制身體、怎麼利用身體帶動投出去的球，是最重要的。」

作為第一指名，外界期待很高，難免心態受到影響，但余謙告訴自己，必須學著專注打球，不受外界干擾。

余謙坦言，今年未達到球隊要求的投球局數，因此希望利用冬盟補回不足量，「彌補教練團給我的功課」。技術面目標則十分明確，「就是把球速找回來，找回我該有的樣子。」

為此，他在秋訓結束後立即尋求運動科學協助，透過分析投球機制與身體運動模式，試圖找出問題根源，「希望把自己的節奏跟球速慢慢找回來。」也期待他能藉此調整，為明年球季奠定更穩固的基礎。