把台灣帶進道奇！柯敬賢原民語出場曲圈粉　隊友搶著學中文

▲柯敬賢。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／綜合報導

旅美道奇新秀柯敬賢首季表現亮眼，場外生活同樣收穫滿滿。他分享與郭泓志在美國碰面大聊刺青，也透露自己以原住民語歌曲作為出場曲，把台灣文化帶進美國球場。為了在技術、成績與語言上全面提升，他持續苦練英文、增進溝通能力，盼讓更多人記住「來自台灣的選手」。

今年郭泓志在美國巡迴拜訪旅美球員，與柯敬賢見面吃飯，柯敬賢笑說：「學長說離開球場就不聊棒球，後來我們都在聊刺青。學長還說未來如果想刺青，可以找他介紹。」

柯敬賢右手上的刺青除了紀念天上的父親，還刻著葡萄牙文的勵志句，他說：「意思是當所有人都放棄時，只剩下你一人在努力。」這句話成了低潮時自我激勵的力量，「別人放棄時，自己反而要更努力。」

談到旅美生活，他表示完全沒有適應問題，「球團準備的食物很豐盛、蛋白質很多。」他也自曝本來就會下廚，「在台灣就會煮，奶油培根義大利麵、雞湯、小龍蝦都會做。」

談到明年球季目標，柯敬賢希望能持續往上升，「希望身體健康、成績越來越好，讓更多人看到我是來自台灣的選手，記住台灣這個國家。」

為了推廣台灣文化，他選擇原住民語歌曲作為出場曲，「隊友會問我那是什麼歌，做重量時體能教練也會要我放中文歌，我都放原住民曲風，也會播放瘦子的歌。」

柯敬賢也努力把英文學好，在美國有老師協助，回台灣也找家教，「希望未來不用透過翻譯就能表達心裡感受，無論是和教練或心理老師。」他笑說隊友也經常問中文，「他們很喜歡問『這個、那個』中文怎麼說，但都不是正經的詞。比賽時我在打擊，他們還會在後面喊。影片上傳後很多人問他們在喊什麼，『三個字』開頭是『吃』，大家自己想。」