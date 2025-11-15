運動雲

被振總說「兩週沒練球」　林智平幽默澄清地獄式偷練！

▲▼2025中職台灣大賽G5，林智平 。（圖／記者李毓康攝）

▲2025中職台灣大賽G5，林智平 。（圖／記者李毓康攝）

記者胡冠辰／綜合報導

樂天桃猿日前宣布二軍投手教練蔡明晋與守備統籌陳瑞振不續約，引發球迷關注；而隨著陳瑞振相關受訪報導曝光，林智平14日在個人社群轉發新聞，回應自己在2023年低潮期的真實心境，並公開當時「被振總拉回來」的背後故事。

貼文開頭，林智平直言當時確實對重返一軍已不抱期待，「老實講當時我是真的對上一軍的這個舞台已經放棄了，但是我絕對沒有在夢想的職業舞台放棄我自己！」

針對振總在受訪時提到「兩週沒有練球」的說法，林智平幽默澄清：「振總說我兩個禮拜沒練習！no no，不是醬的喔！其實我都在私底下有偷練的喔！而且是地獄式的那種！」

林智平也透露，得知陳瑞振即將加入教練團時，他第一時間其實期待向這位「曾是偶像、也曾是敵隊」的前輩請教守備技巧；沒想到振總給他的多是打擊細節，「我卻真的守備還真的沒學到幾根毛！可是我心一直想跟你學守備啦！」

在振總協助下，林智平從低潮中重新站起，2023年拿下二軍打擊王，之後連兩年在一軍打出高檔表現，更在今年季後挑戰賽關鍵「Win or go home」賽事中轟出追平三分砲，成為樂天闖進總冠軍的轉折點。

林智平最後在文末寫道：「總之謝謝你在這幾年所給予我的一切！希望未來的你也能夠順遂平安，」並以一句「三郎我愛你」作結，也替兩人之間幾年累積的「革命情感」畫下註腳。

