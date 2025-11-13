林書緯成「台灣本土」國手出征世界盃資格賽　國家隊背號曝光

▲林書緯國家隊背號曝光。（圖／翻攝自Facebook／新北國王 New Taipei Kings）

記者游郁香／綜合報導

返台打球超過10年的控衛林書緯，今年透過 FIBA 認證，正式取得「本土球員」資格，無須佔用歸化名額就能代表中華男籃出賽，他即將在11月底隨隊出戰「世界盃男籃亞洲區資格賽」。他所屬的TPBL隊伍新北國王今（13）日公布他在國家隊的背號，他將披上21號戰袍登上國際舞台。

33歲的林書緯自2015年來台效力，橫跨SBL、ABL、PLG到現今TPBL職籃，上季繳出場均12分、3.9籃板、5.6助攻與1.6抄截的全面數據，入選聯盟年度第2隊。他在台征戰已超過10年，對台灣籃球有著深厚情感，多次表達希望有朝一日能以「中華隊球員」身份為國出戰。

新北國王球團積極協助他向FIBA申請本土資格，經多次文件審查與溝通，終於在上季尾聲獲得核准。這項認定讓林書緯得以用「本土球員」身份參加國際賽，也象徵他多年的努力與歸屬感獲得正式認可。

球團總經理毛加恩今年7月受訪時曾表示，「書緯長年在台灣打球，是我們非常重要的核心球員。很高興經過多次溝通和審核，林書緯正式取得本土球員資格，這對他本人、球隊以及整個台灣籃球而言，都是一件非常正面且具意義的事情。我們期待他在國內外賽場上發揮最佳實力，為台灣籃球帶來更多榮耀。」

中華男籃將於11月28日前進日本客場，參加「世界盃男籃亞洲區資格賽」，林書緯首度入選國家隊正式名單，過去習慣穿1號的他，這次改披「21號」戰袍，將迎來個人中華男籃首秀。