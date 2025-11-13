運動雲

>

日本火腿續留2台將！古林睿煬、孫易磊續披鬥士戰袍征戰2026

▲▼ 古林睿煬 。（圖／ⒸH.N.F.提供）

▲北海道日本火腿鬥士續留古林睿煬。（圖／ⒸH.N.F.提供）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

根據日媒《Full-Count》報導，北海道日本火腿鬥士今（13）日與來自台灣的2位年輕強投古林睿煬與孫易磊達成協議，將續留隊中效力2026年球季。

古林睿煬今年在一軍共登板7場，其中5場擔任先發，繳出2勝2敗、防禦率3.62、累積32.1局、送出34次三振、被打擊率0.242、每局被上壘率1.21。

古林坦言，本季受到傷勢干擾，未能在關鍵時刻扛起更多局數有些遺憾，他非常感謝球團願意再給機會，讓他明年能繼續以日本火腿的一員身分站在場上。他強調，休賽季將投入更多訓練，「我會在休賽季努力訓練，讓自己更強。」

他同時向球迷表達感謝，「從大家身上得到了很大的力量，非常感謝，期待明年再次與鬥士隊球迷們一同奮戰。」

▲火腿鬥士投手孫易磊。（圖／記者林敬旻攝）

▲孫易磊也獲北海道日本火腿鬥士續留。（圖／記者林敬旻攝）

另一名台將孫易磊本季升格支配下，並在一軍登板9場，寫下0勝2敗、1救援成功、4次中繼成功，防禦率5.11的成績。

孫易磊感謝球團再給機會，並提到今年賽季是適應期也是磨練期，「2025球季我累積了寶貴的實戰經驗，這個休賽季我會持續努力訓練，讓自己更進步，希望明年能為球隊邁向日本一的目標做出貢獻。」

