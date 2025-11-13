運動雲

只有1人沒投他！山本由伸收16張第3名票排第3　球迷看好明年再挑戰

▲山本由伸 。（圖／達志影像／美聯社）

▲山本由伸 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

美國職棒全美棒球記者協會（BBWAA）於美國時間12日（台灣時間13日）公布本季賽揚獎得主，國聯部分由匹茲堡海盜23歲史金恩茲（Paul Skenes）以30張第1名選票、滿票獲選。費城人桑契斯（Cristopher Sánchez）獲得全部第2名票名列第二；洛杉磯道奇隊山本由伸最終以72分排名第3。

本屆賽揚獎由30名具投票資格的記者選出，每位記者須選出前五名投手並依名次給分。

山本本季獲得的票數分布為：第3名票16張、第4名票11張、第5名票2張，僅有一名記者未將他列入前五名。 唯一未投票給他的記者，是負責採訪巨人隊的《舊金山紀事報》資深記者Susan Slusser；道奇所在地洛杉磯的兩名記者皆把他排在第3名。

《紐約郵報》的Jon Heyman與《The Athletic》的Ken Rosenthal也都給予他第3名票。 山本由伸MLB第二年繳出穩定內容，本季30場先發拿下12勝8敗、防禦率2.49、201次三振的成績，首次入選全明星。防禦率排名國聯第二、勝投並列第13、三振數第7，在例行賽累積亮眼表現。他在季後賽的高強度投球同樣受到關注，但賽揚獎評選僅限例行賽成績，不包含季後賽表現。

日本網友也掀起討論，多數認為史金恩茲本季數據極具壓制力，包括防禦率、WHIP與投球內容均領先群倫，滿票當選毫無懸念；同時亦有不少球迷肯定山本的表現，認為他能在第二年就取得第3名相當不易。部分留言指出，若明年能增加投球局數並維持健康，山本仍有機會，「明年才是真正挑戰賽揚的一年。」

也有球迷提到，山本在季後賽的投球令人印象深刻，期待他在例行賽取得更全面成績，並認為「史金恩茲vs山本的未來對決會是新時代看點」。

