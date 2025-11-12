黑豹旗／「183側投」飆140公里吸引球探　王翾祈盼與獅隊哥哥對決

▲成德高中王翾祈。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／新北報導

中信盃黑豹旗12日在三重棒球場進行64強賽，成德高中雖以0比1惜敗給大溪高中，但側投王翾祈的表現令人驚豔，最快球速飆到142公里，吸引現場球探關注。

王翾祈透露，自己之所以改成側投，是因為國中時身材較為嬌小，當時三民國中總教練張志強建議他由正投改為側投，球路能更有尾勁。雖然起初經歷一段適應期，但他逐漸找到手感並投出信心，「這樣投可以讓打者比較難打。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

國中時身高僅167公分的王翾祈，現在高三已長到183公分，隨著身高增長，球速也不斷提升。本場比賽最快球速達約140公里，他透露過去曾測得142公里，並設定目標：「畢業前希望能突破145公里。」此戰他後援2局無失分、有效壓制對手，大溪高中總教練鄭錦繁也讚嘆：「高中階段的側投裡，幾乎沒看過球速這麼快的投手。」

王翾祈的哥哥是今年以第三輪之姿加盟統一獅的王翾佑，不過他沒有選擇就讀哥哥母校麥寮高中。他笑著說：「原本想跟哥哥來場投打對決，結果兩年都沒機會遇上。」曾跟哥哥討論投球，哥哥給他的建議是變化球需要再加強才能在職棒生存。

未來他以職棒為目標，至於是否想與哥哥同隊，他坦言，同隊與否都沒關係，期待能在職棒場上較勁。