沒有上海兄弟！中信育樂：以台灣棒球發展為優先

▲中信兄弟隊徽。（圖／截自官網）

記者楊舒帆／綜合報導

近日網傳「上海兄弟」隊徽設計與中信兄弟極為相似，引發球迷熱議。中信育樂已透過亞洲棒球總會（BFA）確認，並無「上海兄弟隊」一事，同時強調球團始終以台灣棒球發展為首要考量。

中國新創職棒聯賽「中國棒球城市聯賽」（CPB）傳出將於2026年啟動，但尚在籌備階段便引起台灣球迷強烈反彈。原因在於網路流傳的「上海兄弟」隊徽設計與中職「中信兄弟」高度雷同，甚至同樣以大象為主要形象，造成品牌混淆疑慮，不少象迷直呼「這是在蹭品牌嗎？」

亞洲棒球總會（BFA）11日發布聲明稿說明，該會提出「亞洲大聯盟」計畫，旨在提升亞洲各會員國的棒球水準，而「棒球城市聯賽」正是推動此目標的一環。針對「上海兄弟」傳聞，BFA指出，CPB主辦單位已正式告知國際事務組，目前參與聯賽的5支球隊中，並無「上海兄弟隊」，且相關訊息並非由主辦方發布，外界不應採信。

中信育樂隨後也回應表示，關於外傳中國棒球城市聯賽，上海市球隊名稱為「上海兄弟隊」一事，本公司透過亞洲棒球總會了解，中國棒球城市聯賽沒有上海兄弟隊。本公司一貫以台灣棒球發展為優先，未來仍將持續投資棒球發展、強化國際交流，以提升台灣棒球的世界地位為職志。



