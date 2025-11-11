林逸鈞健力世錦賽囊括2金2銀！　台灣首日已累計3金

▲2025年世界公開裝備健力錦標賽，我國林逸鈞以712.5公斤成績奪得總和項目金牌。（圖／運動部提供）

記者游郁香／綜合報導

我國健力選手林逸鈞在羅馬尼亞克盧日那波卡參加「2025年世界公開裝備健力錦標賽」展現卓越實力，於當地時間11月10日完成賽事，奪得男子組59公斤級臥舉、總和2項目金牌；中華隊在首日賽程中，已累計3金、2銀、3銅，表現相當亮眼。

本屆「2025年世界公開裝備健力錦標賽」我國派出8男8女共16位選手，稍早在女子47公斤級賽事奪得1金1銅後，我國代表隊延續著高昂的氣勢，在男子59公斤級的賽事中，選手林逸鈞發揮穩健的實力，分別在蹲舉及硬舉項目舉起272.5公斤及255公斤奪得2面銀牌，在臥舉項目則是以185公斤領先群雄獲得金牌，最終以712.5公斤成績奪得總和項目金牌，個人共斬獲2金2銀。

此外，女子52公斤級曾姿穎及卓家羽選手，也分別於蹲舉及硬舉項目奪得銅牌。在首日的賽事中，我國代表隊即獲得3金2銀3銅的優異成績，選手們在賽場上不斷突破自我，在教練運籌指揮下，獲得令人讚賞的佳績，值得讚許。

運動部表示，近年來我國健力選手在國際賽場上屢創佳績，未來將持續挹注資源，提供選手完善的訓練及後勤支援，期盼完善運動訓練環境，並讓更多運動員能在世界舞臺展現實力，為我國續創佳績，寫下榮耀新篇章。