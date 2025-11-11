火力直逼大谷翔平　22歲柯茲單季36轟全票勇奪美聯新人王

▲柯茲（Nick Kurtz）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

2025年美國職棒年度新人王（Rookie of the Year）出爐！奧克蘭運動家重砲柯茲（Nick Kurtz）與亞特蘭大勇士捕手鮑德溫（Drake Baldwin）雙雙榮膺美、國聯新人王。根據美國職棒記者協會（BBWAA）公布的投票結果，柯茲以全票奪下美聯新人王，鮑德溫則獲得30張第一名選票中的21票，拿下國聯榮譽。

Nick Kurtz won AL Rookie of the Year unanimously
November 11, 2025

柯茲在4月23日登上大聯盟後迅速爆發，117場出賽繳出打擊率.290、上壘率.383、長打率.619的驚人表現，敲出36轟、86打點，領先所有新秀。他本季OPS高達1.002，WAR值達5.4，成為繼阿布瑞尤與賈吉之後，現代史上第三位單季OPS+超過170的新秀，1.002的OPS與170的wRC+都在全大聯盟400打席以上的球員中僅次於賈吉（Aaron Judge）與大谷翔平。22歲的柯茲還在7月締造單場4轟、6安打、8打點壯舉，追平大聯盟單場19壘打紀錄，寫下運動家隊史新頁。

運動家教頭柯塞（Mark Kotsay）稱讚：「他展現出超越年齡的成熟與調整能力。」柯茲僅在小聯盟出賽32場就升上大聯盟，是隊史最快升級球員之一。

國聯方面，鮑德溫原被視為仍需磨練的潛力股，卻因勇士主戰捕手墨菲（Sean Murphy）受傷意外頂上，展現驚人爆發力。24歲的他全季打擊率.274、轟出19發全壘打，以3.1 fWAR領先所有國聯新人。他5月打擊率高達.389，後半季三個月OPS皆破.800，攻守俱佳。

鮑德溫以平均揮棒速度75.3英里、擊球強度與出棒速度皆名列前10%，防守更以「阻擋分+7」位居聯盟捕手前段班。前總教練史尼特克（Brian Snitker）盛讚他「讓人想起年輕的布萊恩．麥肯」。

兩位新秀的誕生，也讓勇士與運動家分別締造隊史第10與第9座新人王紀錄。這對年輕雙星以驚人的天賦與成熟表現，宣告新世代球星時代正式來臨。