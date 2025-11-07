反駁「道奇是邪惡帝國」　美媒點名真兇：他們才在毀掉棒球

▲道奇完成二連霸卻挨批「邪惡帝國」，美媒力挺：他們沒做錯。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

在日美兩地引爆話題的洛杉磯道奇隊，完成了壯舉般的世界大賽二連霸，卻意外引來「毀掉棒球」的批評聲浪。部分美國球迷與評論認為，道奇以鉅額資金堆出冠軍，是「壞掉的制度」產物。不過，美媒也紛紛出面反駁，指出真正該被責難的，是那些不願投資球隊的「吝嗇老闆們」。

英國《衛報》美國版於11月2日發表專文，以「如果道奇真是棒球界的惡，那為何世界大賽會如此精彩？」為題，直言這樣的批評根本站不住腳。

文中指出，「對那些喊著『道奇毀了棒球』的人而言，今年的季後賽或許是場惡夢。但第7戰延長至11局的世界大賽，絕對可列入體育史上最經典的對決之一。還有那場延長18局的第3戰，以及聯盟冠軍賽中大谷翔平單場10次三振、3發全壘打的『一人表演秀』，都令人難忘。這是一個最棒的十月，這就是我們為什麼熱愛棒球。」

▲衛報評論強調，道奇的比賽內容讓人重新愛上棒球。（圖／達志影像／美聯社）

紐約地方報《am NY》記者潘託諾（Joe Pantorno）則以「毀了棒球的不是道奇，而是吝嗇的球團老闆」為題撰文指出，「許多球隊老闆抱怨自己沒有像道奇那樣的財力，因此處於劣勢，但這完全是錯誤的想法。問題在於，他們根本沒有想打造一支能贏球的球隊。當MLB總收入節節攀升時，除5支球隊外，其餘老闆的個人資產都逼近10億美元，但他們卻不願把錢投資在球隊建設上。」

「道奇做的事情是正當的。真正的問題是，那些吝嗇的老闆們在2027球季面臨可能停擺的危機下，仍拒絕花錢，這才是邪惡。」潘託諾繼續寫道。

根據美國運動財經網站《Spotrac》統計，道奇以3億5002萬美元的球隊薪資高居全聯盟之首，但紐約大都會（3億4180萬美元）與洋基（超過3億美元）也緊追在後，並非道奇一家獨大。

▲道奇封王遊行，系列賽MVP山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）

前紅人與國民總管、現任球評鮑登（Jim Bowden）在Podcast節目《Foul Territory》中則指出，道奇成功的關鍵並非金錢，而是「人與組織力」，他們花時間挑選能融入團隊文化的人，無論是球員、分析師還是培訓人員，並願意在科技、數據和訓練上砸錢。

「我問過幾位曾效力道奇的球員，這支球隊與他們過去待過的球隊有什麼不同？他們笑著說，道奇會為了讓球員發揮最佳表現而投入一切資源與努力。道奇是整個棒球界的典範，沒有人該批評他們，因為他們完全在規則之內運作。」

從世界大賽的驚險逆轉到整體組織的穩定運作，道奇展現出的臨危不亂與強大底氣，正是這種文化的成果。或許，如果道奇真的「破壞」了棒球，那也是往好的方向——讓整個聯盟不得不跟上他們的腳步。

▲美媒狠批：「真正毀掉棒球的，是那些不願花錢的老闆。（圖／達志影像／美聯社）