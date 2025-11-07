「魔球」智囊德波德斯塔將重返大聯盟　傳接掌洛磯棒球事務部門

▲德波德斯塔（Paul DePodesta）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

根據MLB官方報導指出，科羅拉多洛磯即將聘請前「魔球」時期名將德波德斯塔（Paul DePodesta）出任球團新的棒球事務部門主管，最快可能於8日正式宣布。

Paul DePodesta’s career highlights:



- Played by Jonah Hill in Moneyball

- Guided the Browns to an 0-16 season

- Traded for & signed Deshaun Watson



November 6, 2025

德波德斯塔現年52歲，過去曾在MLB與NFL皆有傑出表現，目前擔任NFL克里夫蘭布朗首席策略長，他預計將接替在2025球季結束後卸任的總經理施密特（Bill Schmidt），並負責重組與強化球團前台架構。

德波德斯塔最廣為人知的，是在2000年代初期擔任奧克蘭運動家總經理比恩（Billy Beane）的得力助手，兩人共同推動數據分析革命，成就了名為「魔球」的職棒經營典範。

他曾在2004至2005年間擔任洛杉磯道奇總經理，雖任期短暫，但其重視統計與理性分析的決策理念，對球界影響深遠。

BREAKING NEWS



@NickWilsonSays and @JPeterlin react to the news that Paul DePodesta is leaving the #Browns for a job with the #Rockies pic.twitter.com/SdVu1tNtsi — 92.3 The Fan (@923TheFan) November 6, 2025

隨後，德波德斯塔在聖地牙哥教士與紐約大都會持續服務，歷任棒球事務特別助理、副總裁等職務，負責球員發展與業餘選秀；2016年，他跨界加盟NFL，出任布朗隊策略長，以數據導向手法協助球隊轉型。

報導指出，洛磯計畫在德波德斯塔上任後，進一步強化球團決策體系與分析團隊；這項人事變動也恰逢11日於拉斯維加斯登場的大聯盟總經理會議，預料將引發廣泛關注。

若人事案正式定案，德波德斯塔將成為球隊史上第5位主掌棒球事務部門的主管；自1993年球隊成立以來，洛磯歷任主管包括傑布哈德（Bob Gebhard）、歐道德（Dan O’Dowd）、布里迪奇（Jeff Bridich）與施密特。

外界普遍認為，這項聘任意味著洛磯將邁向一個以數據與策略思維為核心的新時代，期望能擺脫長期戰績低迷的困境，重塑球團競爭力。