運動雲

>

「魔球」智囊德波德斯塔將重返大聯盟　傳接掌洛磯棒球事務部門

▲德波德斯塔（Paul DePodesta）。（圖／達志影像／美聯社）

▲德波德斯塔（Paul DePodesta）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

根據MLB官方報導指出，科羅拉多洛磯即將聘請前「魔球」時期名將德波德斯塔（Paul DePodesta）出任球團新的棒球事務部門主管，最快可能於8日正式宣布。

德波德斯塔現年52歲，過去曾在MLB與NFL皆有傑出表現，目前擔任NFL克里夫蘭布朗首席策略長，他預計將接替在2025球季結束後卸任的總經理施密特（Bill Schmidt），並負責重組與強化球團前台架構。

德波德斯塔最廣為人知的，是在2000年代初期擔任奧克蘭運動家總經理比恩（Billy Beane）的得力助手，兩人共同推動數據分析革命，成就了名為「魔球」的職棒經營典範。

他曾在2004至2005年間擔任洛杉磯道奇總經理，雖任期短暫，但其重視統計與理性分析的決策理念，對球界影響深遠。

隨後，德波德斯塔在聖地牙哥教士與紐約大都會持續服務，歷任棒球事務特別助理、副總裁等職務，負責球員發展與業餘選秀；2016年，他跨界加盟NFL，出任布朗隊策略長，以數據導向手法協助球隊轉型。

報導指出，洛磯計畫在德波德斯塔上任後，進一步強化球團決策體系與分析團隊；這項人事變動也恰逢11日於拉斯維加斯登場的大聯盟總經理會議，預料將引發廣泛關注。

若人事案正式定案，德波德斯塔將成為球隊史上第5位主掌棒球事務部門的主管；自1993年球隊成立以來，洛磯歷任主管包括傑布哈德（Bob Gebhard）、歐道德（Dan O’Dowd）、布里迪奇（Jeff Bridich）與施密特。

外界普遍認為，這項聘任意味著洛磯將邁向一個以數據與策略思維為核心的新時代，期望能擺脫長期戰績低迷的困境，重塑球團競爭力。

關鍵字： 科羅拉多落磯MLB

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／NFL達拉斯牛仔隊24歲球員　自戕不治

快訊／NFL達拉斯牛仔隊24歲球員　自戕不治

道奇球員異動！續留蒙西、維西亞　岡索林遭指定讓渡

道奇球員異動！續留蒙西、維西亞　岡索林遭指定讓渡

「旗子哥」不當控球秀超殘暴扣籃　狀元弗拉格直接灌爆對手倒地

「旗子哥」不當控球秀超殘暴扣籃　狀元弗拉格直接灌爆對手倒地

教士震撼宣布！前牛棚大將史坦曼接掌兵符　3年約成新任總教練

教士震撼宣布！前牛棚大將史坦曼接掌兵符　3年約成新任總教練

這種表現沒人簽？　國王衛斯布魯克砍23分16籃板10助攻撂倒勇士

這種表現沒人簽？　國王衛斯布魯克砍23分16籃板10助攻撂倒勇士

大谷翔平連3年奪銀棒獎！生涯4度獲選平超狂紀錄　國聯完整名單出爐

大谷翔平連3年奪銀棒獎！生涯4度獲選平超狂紀錄　國聯完整名單出爐

住一晚4288元！　台籃電豹女推專屬飯店主題房「豹香基地」

住一晚4288元！　台籃電豹女推專屬飯店主題房「豹香基地」

麥丁利確定離任藍鳥板凳教練　不排除未來重返洋基

麥丁利確定離任藍鳥板凳教練　不排除未來重返洋基

「魔球」智囊德波德斯塔將重返大聯盟　傳接掌洛磯棒球事務部門

「魔球」智囊德波德斯塔將重返大聯盟　傳接掌洛磯棒球事務部門

曾雅妮才奪冠卻宣布退賽　發聲明致歉：再硬撐下去只會惡化

曾雅妮才奪冠卻宣布退賽　發聲明致歉：再硬撐下去只會惡化

舒華下廚「全憑感覺」讓銀赫突反省　東海「狂吃水煮蛋」:等下出去吃！XD

熱門新聞

快訊／NFL達拉斯牛仔隊24歲球員　自戕不治

道奇球員異動！續留蒙西、維西亞　岡索林遭指定讓渡

「旗子哥」不當控球秀超殘暴扣籃　狀元弗拉格直接灌爆對手倒地

教士震撼宣布！前牛棚大將史坦曼接掌兵符　3年約成新任總教練

這種表現沒人簽？　國王衛斯布魯克砍23分16籃板10助攻撂倒勇士

大谷翔平連3年奪銀棒獎！生涯4度獲選平超狂紀錄　國聯完整名單出爐

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／NFL達拉斯牛仔隊24歲球員　自戕不治

2道奇球員異動！

3旗子哥不當控球　大秀超殘暴扣籃

4史坦曼接掌教士兵符

5一度沒人簽　國王衛少23分大三元助勝

最新新聞

1大谷翔平連3年奪銀棒獎！

2道奇球員異動！

3史坦曼接掌教士兵符

4麥丁利確定離任藍鳥板凳教練

5波德斯塔傳接掌洛磯棒球事務部門

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

道奇隊封王遊行登場！　大谷攜嬌妻揮手山本由伸親喊「18字名言」

羅東高中5局扣倒楠梓奪關鍵勝　高二甜美女球經化身球隊最佳應援

李振昌勇奪東山再起獎　感謝兄弟球團包容與支持

山本由伸一句「大丈夫」撐到底　羅伯斯：多虧他我看起來像好教練

Lulu下廚「出包超ㄎ一ㄤ」　陳漢典甜誇：完美老婆

歐陽妮妮想生三胎　張書豪拒絕：快樂會打折

伊能靜和兒子合唱〈情非得已〉　想跟哈林買版權..恩利：這還要？

陶晶瑩模仿粿王「好好玩喔」曖昧對話　批她：吃人夠夠！..想找范姜上節目聊

不滿北市府拒發現金！綠擱置總預算　蔣萬安嗆：用老本發不合理
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366