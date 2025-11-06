韓職救援王高祐錫下季續留美國　韓媒：明年不會回國

▲韓國前救援王高祐錫。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

曾在本季效力於底特律老虎體系小聯盟的韓國右投高祐錫，預計下個賽季仍將留在美國繼續挑戰職棒生涯，韓國多家媒體於5日報導此消息。

高祐錫曾在2022年韓國職棒單季締造42次救援成功的驚人成績，被譽為「韓國最強守護神」，生涯累積139次救援成功。

他於2023年季後透過入札制度，自LG雙子轉赴美國，以2年合約加盟聖地牙哥教士，然而他在春訓熱身賽未能留下亮眼表現，最終從小聯盟開季。

之後，他於教士體系的2A出賽，但在去年5月初被交易至邁阿密馬林魚，不久後，他於5月底被指定讓渡（DFA），並持續在小聯盟奮戰，試圖爭取重返大聯盟的機會。

今年春訓，他以受邀球員身分參加大聯盟訓練營，原有機會爭取首次升上大聯盟，卻不幸受傷，6月遭馬林魚隊釋出成為自由球員。

之後他與老虎簽下小聯盟合約，並在3A登板投球，本季他共效力6支小聯盟球隊，累積32場出賽，防禦率為4.46。

根據韓媒《OSEN》報導，高祐錫的老東家LG雙子團長車明錫透露，「他似乎還會在美國挑戰1到2年，如果高祐錫能回來，對牛棚戰力會是很大助益，但我認為明年他不會復歸。」

此外，韓國職棒規定，凡以入札制度旅外的選手，若選擇回歸韓職，必須先回到原所屬球團。