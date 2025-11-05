「或許明年打完就休息」李振昌達到平野的目標　戴眼鏡領獎有原因

運動雲

▲▼ 李振昌、李吳永勤 。（圖／中職提供）

▲李振昌。（圖／中職提供）

實習記者蘇嘉偉／高雄報導

中信兄弟投手李振昌勇奪東山再起獎，他回顧自己從車禍、手術到重返球場的歷程，他坦言復健過程沒有特別哪一段最艱難，因為每一次手術都是生命的考驗。

李振昌說，「我的右手開過太多次刀了，每一次復健我都覺得是老天爺在考驗我的耐心，這只是提醒我要稍微放慢腳步，蹲下來之後再好好地跳起來。」

談到未來動向，李振昌語氣平實地表示，「也許明年打完就休息了，因為我已經達到平野設定的目標了，他說過，能打到40歲的選手是很不簡單的，我已經達到了。」他透露目前的合約只到明年，預計會在季中與經紀人及家人討論後續的決定。

雖然即將步入生涯後期，李振昌仍維持對棒球的熱情與責任感，「現在還是選手身份，所以會盡可能地去增強自己、幫助球隊，並將一些經驗傳承給年輕選手，希望能對台灣的棒球帶來幫助。」

至於頒獎典禮上的造型也成為話題焦點，他笑著說，「西裝是西裝店老闆推薦的，他建議我嘗試一些不同的顏色。」

被問到為何戴眼鏡時，李振昌幽默回，「不是近視，是閃光，最近有點怕強光，戴著眼鏡看東西比較保險，晚上開車時有時被車燈照到會看不清楚，比賽時倒是不會，但有時候視野還是會霧霧的。」他也開玩笑說，「就盡量不要看捕手在哪裡。」

