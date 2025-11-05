高塩將樹感謝雙捕的「控制」： 一開始沒人期待這位高齡選手





▲中華職棒頒獎典禮，高塩將樹。（圖／中華職棒提供）

記者王真魚／綜合報導

統一獅日籍投手高塩將樹今年以25次中繼成功拿下年度中繼王。他在領獎台上致詞時感性回顧自己在台灣的棒球旅程，「一開始沒有人期待這位高齡選手，從去年的無名，到今晚證明了自己的存在價值。」

高塩首先將感謝獻給自己在台灣棒球路的起點，「謝謝全越運動棒球隊教練團、隊友這七年半的照顧。如果當時沒有你們的幫忙，我今天不會站在這裡。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他也感謝中職向外籍選手開放舞台，「中華職棒給了我們新的挑戰與目標。2022、2023年雖然我沒有獲選，但那兩年帶給我成長，是非常有意義的時間。落選對我來說不是失敗，而是讓我能站在這裡的養分。」

談到今年能站上頒獎舞台，高塩直言心中充滿感激，「謝謝統一獅球團的肯定，能成為統一獅的球員，我真的感到很榮幸。」

接著他語帶遺憾地提到球隊未能更往前一步，「去年我沒有回應球團的期待，今年我覺得自己多少有貢獻。雖然沒有拿到年度第一和總冠軍，但我們有上半季冠軍，這也是事實。」台下響起笑聲與掌聲。

他特別點名兩位搭檔捕手，「林岱安、陳重羽，你們兩個有好好控制我的表現。多虧了你們，我才能領這個獎。」

最後，高塩用極其真誠的語氣總結這段旅程，「一開始沒有人期待這個高齡的選手。但我從去年的無名，到今晚站在這裡，我證明了自己的存在價值。謝謝大家。」