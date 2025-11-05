運動雲

威廉森又傷了！6連敗鵜鶘靠「神偷」致勝三分　本季終於開胡

記者游郁香／綜合報導

紐奧良鵜鶘終於等到本季首勝！在「怪物狀元」威廉森（Zion Williamson）因腿筋拉傷缺陣的情況下，靠著從板凳出發的「神偷」艾瓦拉多（Jose Alvarado）終場前16秒的致勝三分，在主場以116比112險勝夏洛特黃蜂，終結開季6連敗，全城陷入狂歡。

根據球團公告，威廉森被診斷出左腿一級腿筋拉傷，至少得休戰7至10天，之後再接受評估。缺少頭號球星的鵜鶘進入第4節時，仍以87比93落後，但他們在最後一節打出29比19的攻勢逆轉。

▲▼鵜鶘「神偷」艾瓦拉多。（圖／達志影像／美聯社）

▲鵜鶘「神偷」艾瓦拉多致勝三分，幫助鵜鶘開胡。（圖／達志影像／美聯社，下同）

墨菲三世（Trey Murphy III）繳出全隊最高21分，包含5記三分彈；艾瓦拉多替補上陣攻下18分、6助攻、2抄截，其中最關鍵的是最後16秒的超前三分彈。另一位板凳功臣貝（Saddiq Bey）也貢獻17分。

第4節讀秒階段，艾瓦拉多運球至右側拔起投進關鍵三分，幫助球隊反超。新秀奎因（Derik Queen）隨後完成個人本場第4次抄截，墨菲兩罰命中將比分擴大，黃蜂布里吉斯（Miles Bridges）的追平三分落空，鵜鶘最終鎖定勝局。

雖然只是1場勝利，已足以讓鵜鶘球迷在社群上嗨翻，「我們贏了一場球！天啊，地獄都結冰了！」有人開玩笑說，「給我們戒指吧！我們回來了！」還有人笑稱，「連敗終於結束，哈利路亞！」

▲▼鵜鶘「神偷」艾瓦拉多。（圖／達志影像／美聯社）

艾瓦拉多成為球迷心目中的「紐奧良英雄」，被封為「鵜鶘真正的領袖」。鵜鶘全場三分命中率高達44.7%，送出27次助攻、快攻得分25分。儘管這場勝利暫時止血，但「炒掉總教練格林（Willie Green）」的聲音仍在網路上持續延燒。

黃蜂方面，布里吉斯拿下22分；新秀克紐普爾（Kon Knueppel）則砍下20分、12籃板的雙十數據。

