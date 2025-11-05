運動雲

林信寬確認解除列管！中華男籃名單更新　關達祐、譚傑龍遞補

▲中華男籃林庭謙、林信寬、圖齊、雷蒙恩、盧峻翔。（圖／取自FIBA官網）

▲籃協確認林信寬已解除列管。（圖／取自FIBA官網）

記者游郁香／綜合報導

中華男籃備戰「2027年世界盃男籃賽亞洲區資格賽」24人大名單及培訓16人名單昨（4）日出爐，其中林信寬選擇不參加，由於他已服過補充兵役應接受5年列管，引發外界質疑，對此籃協今日回應，「經與林信寬之球隊、經紀人等再次確認後，林信寬已解除列管。」並公布新版的名單。

中華男籃將在11月28日（客場）、12月1日（主場）交手日本，揭開2027年世界盃男籃亞洲區資格賽序幕，籃協昨日公布24人大名單以及16人名單，但部分球員包括雲豹高錦瑋、林信寬、夢想家馬建豪及海神胡瓏貿婉拒參賽。

其中林信寬由於先前服補充役，依「國家體育競技代表隊服補充兵役辦法」，5年內必須接受列管參與集訓及參與賽事，不過該法規中也有註明，參加亞運會獲得第一名，得向體育署（現為運動部）申請提早解除列管。

因此，林信寬2023年拿下杭州亞運3X3男籃金牌後，理論上得以申請「提早解除列管」。籃協昨日表示，尚未收到林信寬的解除列管通知，因此選訓委員仍會再進行討論。籃協今早更新訊息，稱昨日中午資訊有誤，經與林信寬之球隊、經紀人等再次確認後，林信寬已解除列管。

籃協也一併公布昨晚經選訓委員會通過的24人及16人名單。新版16人名單由關達祐、蔡宸綱、譚傑龍遞補；24人名單則由林正、韓杰諭、谷毛唯嘉、白曜誠補上。

▲▼籃協公布新版16人及24人名單。（圖／籃協提供）

▲▼籃協公布新版16人（上）及24人（下）名單。（圖／籃協提供）

▲▼籃協公布新版16人及24人名單。（圖／籃協提供）

