運動雲

>

今永昇太與小熊分手！正式投入自由球員市場

▲小熊日籍投手今永昇太連2場投不滿5局。（圖／達志影像／美聯社）

▲小熊日籍投手今永昇太。（圖／達志影像／美聯社）

體育中心／綜合報導

芝加哥小熊日籍左投今永昇太今年休賽季將成為自由球員。根據《MLB.com》報導，小熊隊決定不執行合約中的三年球團選項，而今永也選擇拒絕執行球員選項，正式投入自由球員市場。ESPN記者羅傑斯（Jesse Rogers）率先披露此消息，目前球團尚未對外確認。

小熊仍須在本周內做出另一項決定——最晚須在美中時間週四下午4點前，決定是否向今永提出價值2202.5萬美元（約6.7億台幣）的一年「合格報價」（Qualifying Offer）。若今永在11月18日前拒絕，小熊將可在他與新球隊簽約後獲得選秀補償。

[廣告]請繼續往下閱讀...

小熊棒球營運總裁霍耶（Jed Hoyer）在球季結束後表示：「當初簽下今永時，如果有人預告他這兩年的表現會是這樣，我們會立刻答應。他不僅投得好，也是優秀的隊友、球團的重要資產。不過，我們確實必須做出一些決定。」

小熊在2024年球季前與今永簽下4年、總值5300萬美元的合約，其中包含多項彈性條款。球團選擇部分為3年總值5775萬美元；由於今永在2024年國聯賽揚獎票選第5名，每年薪資再增加25萬美元（分別為2026、2027年的2025萬美元，以及2028年的1725萬美元）。隨著球團放棄選項，今永可選擇執行2026年1525萬美元的一年合約，或成為自由球員。

考量合格報價金額更高，拒絕球員選項對今永而言是理所當然的選擇。若以原合約為基準，他在2026、2027年可確保至少3050萬美元，未來的新合約預料將以此為談判起點。

過去兩個球季，32歲的今永在54場先發中拿下24勝11敗，防禦率3.28，共投318局，送出291次三振、僅54次保送。2024年他入選明星賽，於國聯新人王票選中名列第4，並曾在大聯盟初登板球季締造聯合無安打紀錄。

▲今永昇太。（圖／達志影像／美聯社）

▲今永昇太表現不如預期。（圖／達志影像／美聯社）

本季今永出賽144又2/3局，防禦率3.73，送出117次三振、僅26次保送，但也被轟出31發全壘打。下半季長打問題尤其明顯，最後12場先發共投69又2/3局被敲20轟、防禦率高達5.17。季後賽期間，小熊輪值吃緊，總教練康索（Craig Counsell）讓他兼任牛棚與先發，在外卡系列賽與分區系列賽兩場出賽共投6又2/3局被轟3發全壘打。

儘管今永的去向未定，小熊仍計畫在休賽季補強先發陣容。目前陣中有波伊德（Matthew Boyd）、泰昂（Jameson Taillon）等老將在約內，左投史提爾（Justin Steele）預計傷癒歸隊，新秀霍爾頓（Cade Horton）入選國聯新人王決選名單，阿薩德（Javier Assad）、布朗（Ben Brown）與威克斯（Jordan Wicks）則是年輕戰力；球團仍需決定是否執行雷亞（Colin Rea）2026年的600萬美元球團選項。

今年自由市場的先發投手陣容相當豐富，包括希斯（Dylan Cease）、瓦德茲（Framber Valdez）、蘇亞瑞茲（Ranger Suárez）、金（Michael King）、蓋倫（Zac Gallen），以及可能投入市場的比柏（Shane Bieber）等人。

小熊也可能透過交易補強，去年交易截止日前未被交易的名將包含雙城隊萊恩（Joe Ryan）、國民隊戈爾（MacKenzie Gore），以及馬林魚的艾坎塔拉（Sandy Alcantara）與卡布雷拉（Edward Cabrera）。

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

道奇瞄準3連霸　美專家點休賽季4大補強目標

道奇瞄準3連霸　美專家點休賽季4大補強目標

勇士換帥！宣布懷斯接任總教練 板凳教練晉升掌兵符

勇士換帥！宣布懷斯接任總教練 板凳教練晉升掌兵符

「這不是Niki嗎？」山本緋聞女友藏身道奇大嫂團！日媒猜婚事近了

「這不是Niki嗎？」山本緋聞女友藏身道奇大嫂團！日媒猜婚事近了

王彥程「很幸福遇見隊友」發文引揣測　經紀公司澄清去留仍未定

王彥程「很幸福遇見隊友」發文引揣測　經紀公司澄清去留仍未定

陳偉殷開箱「傳說中的那張卡」！MLB終身通行證全台僅2人擁有

陳偉殷開箱「傳說中的那張卡」！MLB終身通行證全台僅2人擁有

快訊／中華男籃16人名單出爐　陳盈駿、林庭謙領銜　林書緯首入選

快訊／中華男籃16人名單出爐　陳盈駿、林庭謙領銜　林書緯首入選

湯普森、杜蘭特、森根3星飆分　火箭撂倒獨行俠「旗子哥」

湯普森、杜蘭特、森根3星飆分　火箭撂倒獨行俠「旗子哥」

小熊不留人！日籍強投今永昇太拒執行選項　放棄4.6億投身自由市場

小熊不留人！日籍強投今永昇太拒執行選項　放棄4.6億投身自由市場

真美子好美！依偎在大谷翔平手臂上閃瞎眾人：根本像電影場景

真美子好美！依偎在大谷翔平手臂上閃瞎眾人：根本像電影場景

大谷翔平「世界第一運動員」論戰　挑戰北美四大聯賽史上首見偉業

大谷翔平「世界第一運動員」論戰　挑戰北美四大聯賽史上首見偉業

趙露思擺脫前公司後發新歌了　「唱全英文」錄音超認真

熱門新聞

道奇瞄準3連霸　美專家點休賽季4大補強目標

勇士換帥！宣布懷斯接任總教練 板凳教練晉升掌兵符

「這不是Niki嗎？」山本緋聞女友藏身道奇大嫂團！日媒猜婚事近了

王彥程「很幸福遇見隊友」發文引揣測　經紀公司澄清去留仍未定

陳偉殷開箱「傳說中的那張卡」！MLB終身通行證全台僅2人擁有

快訊／中華男籃16人名單出爐　陳盈駿、林庭謙領銜　林書緯首入選

讀者回應

﻿

熱門新聞

1道奇瞄準3連霸　點休賽季4大補強

2勇士換帥！懷斯接任總教練

3山本緋聞女友在道奇大嫂團！婚事近了

4王彥程發文引揣測　經紀公司曝未來動向

5殷仔獲得傳說中那張卡！王建民第2人

最新新聞

1今永昇太放棄4.6億！與小熊分手成自由球員

2國王主題周　台灣頂尖運動員將現身

3火箭3星飆分　強勢迎接4連勝

4富邦Dream Team成軍　運動員勇敢逐夢

5冬季聯盟日韓名單揭曉　旅日台將焦點

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【一吃就笑】邊荷律被峮峮餵食 笑容根本藏不住XD

山本由伸一句「大丈夫」撐到底　羅伯斯：多虧他我看起來像好教練

【這互動太鬧】球隊火力中斷邊荷律「怒咬隊友」下秒還被咬回來XD

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

羅東高中5局扣倒楠梓奪關鍵勝　高二甜美女球經化身球隊最佳應援

曹佑寧被問「粿王」尬笑　旁阻擋:不要給那個人版面

當你直播連線到始源 但0人相信你...

小S女兒Lily看媽媽得獎喊「以妳為榮」　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵：要健康

【活這麼久才知道！】雙層塑膠椅「第二層」大有妙用

小S女兒Lily看媽媽得獎：以她為榮　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366