今永昇太與小熊分手！正式投入自由球員市場

芝加哥小熊日籍左投今永昇太今年休賽季將成為自由球員。根據《MLB.com》報導，小熊隊決定不執行合約中的三年球團選項，而今永也選擇拒絕執行球員選項，正式投入自由球員市場。ESPN記者羅傑斯（Jesse Rogers）率先披露此消息，目前球團尚未對外確認。

小熊仍須在本周內做出另一項決定——最晚須在美中時間週四下午4點前，決定是否向今永提出價值2202.5萬美元（約6.7億台幣）的一年「合格報價」（Qualifying Offer）。若今永在11月18日前拒絕，小熊將可在他與新球隊簽約後獲得選秀補償。

小熊棒球營運總裁霍耶（Jed Hoyer）在球季結束後表示：「當初簽下今永時，如果有人預告他這兩年的表現會是這樣，我們會立刻答應。他不僅投得好，也是優秀的隊友、球團的重要資產。不過，我們確實必須做出一些決定。」

小熊在2024年球季前與今永簽下4年、總值5300萬美元的合約，其中包含多項彈性條款。球團選擇部分為3年總值5775萬美元；由於今永在2024年國聯賽揚獎票選第5名，每年薪資再增加25萬美元（分別為2026、2027年的2025萬美元，以及2028年的1725萬美元）。隨著球團放棄選項，今永可選擇執行2026年1525萬美元的一年合約，或成為自由球員。

考量合格報價金額更高，拒絕球員選項對今永而言是理所當然的選擇。若以原合約為基準，他在2026、2027年可確保至少3050萬美元，未來的新合約預料將以此為談判起點。

過去兩個球季，32歲的今永在54場先發中拿下24勝11敗，防禦率3.28，共投318局，送出291次三振、僅54次保送。2024年他入選明星賽，於國聯新人王票選中名列第4，並曾在大聯盟初登板球季締造聯合無安打紀錄。

本季今永出賽144又2/3局，防禦率3.73，送出117次三振、僅26次保送，但也被轟出31發全壘打。下半季長打問題尤其明顯，最後12場先發共投69又2/3局被敲20轟、防禦率高達5.17。季後賽期間，小熊輪值吃緊，總教練康索（Craig Counsell）讓他兼任牛棚與先發，在外卡系列賽與分區系列賽兩場出賽共投6又2/3局被轟3發全壘打。

儘管今永的去向未定，小熊仍計畫在休賽季補強先發陣容。目前陣中有波伊德（Matthew Boyd）、泰昂（Jameson Taillon）等老將在約內，左投史提爾（Justin Steele）預計傷癒歸隊，新秀霍爾頓（Cade Horton）入選國聯新人王決選名單，阿薩德（Javier Assad）、布朗（Ben Brown）與威克斯（Jordan Wicks）則是年輕戰力；球團仍需決定是否執行雷亞（Colin Rea）2026年的600萬美元球團選項。

今年自由市場的先發投手陣容相當豐富，包括希斯（Dylan Cease）、瓦德茲（Framber Valdez）、蘇亞瑞茲（Ranger Suárez）、金（Michael King）、蓋倫（Zac Gallen），以及可能投入市場的比柏（Shane Bieber）等人。

小熊也可能透過交易補強，去年交易截止日前未被交易的名將包含雙城隊萊恩（Joe Ryan）、國民隊戈爾（MacKenzie Gore），以及馬林魚的艾坎塔拉（Sandy Alcantara）與卡布雷拉（Edward Cabrera）。